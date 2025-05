L’élément le plus attendu de ces Finales de Conférence Ouest était le duel de jeunes talents entre Shai Gilgeous-Alexander et Anthony Edwards. Un tête-a-tête qui a tourné au massacre. Le Canadien a montré tout au long pourquoi il était le MVP, retour sur une série monstrueuse.

Peu de challenges sont plus compliqués pour un arrière NBA que d’affronter la défense des Minnesota Timberwolves sur une série de Playoffs ces deux dernières années. Alors au moment d’attaquer ces Finales de Conférence, les performances de Shai Gilgeous-Alexander étaient attendues. Le nouveau MVP allait être scruté et critiqué, aussi bien positivement que négativement en fonction de la qualité de ses passages sur le parquet. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Canadien a été auteur d’une masterclass.

Game 1 : 31 points, 5 rebonds, 9 passes décisives et 3 interceptions à 10/27 au tir

Game 2 : 38 points, 3 rebonds, 8 passes décisives et 3 interceptions à 12/21 au tir

Game 3 : 14 points, 2 rebonds et 6 passes décisives à 4/13 au tir

Game 4 : 40 points, 9 rebonds, 10 passes décisives et 1 interception à 13/30 au tir

Game 5 : 34 points, 7 rebonds, 8 passes décisives et 2 interceptions à 14/25 au tir

Avoir Anthony Edwards, Jaden McDaniels et Nickel Alexander-Walker, l’homme qui le connait bien, en défense directe avec un Rudy Gobert qui traîne dans la raquette, c’est, sur le papier, la pire disposition possible pour SGA. Et pourtant, mis à part au Game 3, son pire match au scoring depuis mars 2024, l’arrière a toujours donné l’impression d’imposer son rythme, ses directions, d’être le chef d’orchestre de la partie. Il a constamment passé le premier rideau avant de fixer le deuxième.

Pourtant, tout n’a pas été parfaitement rose autour de lui. Certains médias, les réseaux sociaux et le public du Minnesota ont plus que jamais mis en avant cette étiquette de “Free-Throw Marchant” qui sonne comme la plus grosse des insultes alors qu’elle met juste en avant sa faculté à se jouer des défenses. 51 lancers au cours de la série, un nombre loin d’être anormal pour un scoreur de ce niveau, mais après le Game 4, le Canadien a tout de même répondu à ces critiques en conférence de presse.

Après ces cinq matchs, la comparaison avec Anthony Edwards n’a plus lieu d’être. Le seul homme à avoir causé des problèmes au Thunder lors de ces Playoffs est Nikola Jokic et c’est dans cette discussion que se trouve désormais Shai Gilgeous-Alexander. Le Canadien a aussi été brillant en défense, et a montré, une fois encore, qu’il était l’un des meilleurs two-way players de NBA.

31,4 points, 5,2 rebonds, 8,2 passes et 1,8 interception de moyenne lui ont permis de remporter le trophée Magic Johnson, celui de MVP des Finales de Conférence et aucun doute, il est le grand favori au titre de MVP des Finales cette saison. Bien sûr, il faudra que le Thunder s’impose face aux Pacers ou aux Knicks, mais la saison NBA 2025 pourrait/devrait bien être celle de SGA.