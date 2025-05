Officiel : Thunder – Wolves en finale de Conférence Ouest !

Source image : montage TrashTalk via YouTube

On connaît l’affiche de la finale de la Conférence Ouest ! Les Wolves ont rendez-vous avec le Thunder, pour une série qui s’annonce palpitante. Deux équipes qui ne se sont encore jamais croisées à ce niveau de compétition, et qui rêvent de Finales NBA.

Anthony Edwards, Julius Randle et Rudy Gobert d’un côté, Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren de l’autre. Des noms qui donnent envie d’allumer la télé, d’attendre tard le soir et de se faire 3h d’un basket à très haute intensité. Car ce qui marque ces deux équipes, c’est l’énergie.

OKC EN FINALE DE CONFERENCE, UNE PREMIERE DEPUIS 2016 ! 🔥🔥🔥

Cela faisait 9 ans qu’OKC n’était pas arrivé dans le dernier carré des Playoffs NBA.

C’était lors de la dernière saison du duo Kevin Durant – Russell Westbrook.

Et si c’était la bonne année pour aller au bout ? pic.twitter.com/RJmg1HE5IE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2025

Deux formations qui possèdent des effectifs assez profonds, et qui jouent sur leur capacité à mettre le feu dans le jeu en matière d’intensité. Avec de grosses défenses, des leaders qui ont enfin l’opportunité de montrer ce qu’ils valent dans les moments qui comptent vraiment.

OFFICIEL : THUNDER – WOLVES EN FINALE DE CONFERENCE OUEST !

🍿🍿🍿 pic.twitter.com/S1j62COjhU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2025

OKC contre Minny, un duel de haute volée entre deux franchises qui rêvent d’un premier titre. Avec l’ambition de marquer l’histoire de leur ville. Ça s’annonce… grandiose !

Le planning des matchs :

Game 1, Thunder – Wolves : mercredi 21 mai, 2h30

Game 2, Thunder – Wolves : vendredi 23 mai, 2h30

Game 3, Wolves – Thunder : dimanche 25 mai, 2h30

Game 4, Wolves – Thunder : mardi 27 mai, 2h30

Game 5, Thunder – Wolves : jeudi 29 mai, 2h30*

Game 6, Wolves – Thunder : samedi 31 mai, 2h30*

Game 7, Thunder – Wolves : lundi 2 juin, 2h30*

*Si nécessaire