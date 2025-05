Sa présence était plus qu’incertaine encore quelques heures avant le match, et il a finalement tenu sa place malgré la douleur. Et même si les Nuggets ont perdu, il faut impérativement saluer le courage et la résilience dont a fait preuve Aaron Gordon sur ce Game 7 face au Thunder.

Le résultat collectif n’est pas là, et pourtant, Aaron Gordon a tout fait pour empêcher un tel résultat. L’ancien du Magic, qui s’est blessé aux ischios-jambiers lors du Game 6 sur un contact avec Chet Holmgren en fin de match, n’avait que peu de chances d’être en tenue ce soir. Il était initialement annoncé incertain et Shams Charania évoquait même une absence d’au moins un mois, synonyme de fin de Playoffs pour le joueur. Mais AG le guerrier a serré les dents pour tenir sa place et quand même jouer ce match couperet, sur une jambe…

Evidemment, le vainqueur finaliste des concours de dunks 2016 et 2020 était loin d’être en pleine forme, mais même sur une jambe, il a toujours été généreux dans l’effort et n’a pas laissé transparaître la moindre faiblesse. Gordon termine ce match avec 8 points à 2/4 au tir dont 1/3 de loin, assortis de 11 rebonds, mais aussi 4 pertes de balle. Non, l’intérieur n’a pas été parfait, mais même à 20% de ses moyens, il a été l’un des moins ridicules côté Nuggets et l’un des seuls que l’on ne peut pas blâmer dans ce marasme collectif. Et ça, c’est à souligner.

Maintenant, on souhaite à Aaron Gordon de “profiter” de cette élimination pour prendre le repos nécessaire et soigner cette vilaine blessure aux ischios. Et surtout on espère qu’il ne l’a pas aggravée ce soir, son avenir et celui des Nuggets pourraient bien être fragilisés dans le cas contraire…