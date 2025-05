Un Game 7, c’est le genre d’évènement pour lequel on aimerait pouvoir compter sur toutes ses forces en présence. Malheureusement, ce soir les Nuggets devront peut-être faire sans leur poste 4 titulaire.

Depuis le début des Playoffs, Aaron Gordon s’est forgé une place incontournable. Il l’avait déjà soyons honnêtes, mais disons que vous envoyez deux game winners dans la même postseason tout en tournant à 16,8 points et 7,3 rebonds en étant le meilleur défenseur de votre équipe… vous n’êtes pas seulement incontournable mais aussi… irremplaçable. Malheureusement, ce soir, les Nuggets devront peut-être bien s’en passer…

Denver Nuggets forward Aaron Gordon has been diagnosed with a left hamstring strain and his status is in doubt for Game 7 against the Oklahoma City Thunder, sources tell ESPN. Major development heading into Sunday’s 3:30 pm ET game on ABC for a Western Conference Finals berth. pic.twitter.com/Zju0lLDwFH

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 17, 2025



Blessé aux ischios-jambiers, Aaron Gordon est en game time decision pour ce soir, l’explication est dans le nom, et à Denver on prie donc pour que le robuste ailier soit suffisamment en cannes pour jouer ce soir. C’est pas comme si c’était le match le plus important mais… si, c’est le match le plus important de la saison. Nikola Jokic a besoin de son fidèle lieutenant, pour prendre les coups à sa place, pour en mettre aussi, et pareil pour les tirs. Allez, si on pouvait avoir tout le monde sur le pont ce soir à 21h30, on ne dirait pas non.