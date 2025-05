Jayson Tatum a fini la saison sur le billard à cause d’une rupture du tendon d’Achille. L’autre star de Boston, Jaylen Brown, a fini la saison sur le parquet mais pas sans bobo. Il souffrirait d’une déchirure partielle du ménisque, pouvant aussi nécessiter une opération.

On savait avant le début des Playoffs que Jaylen Brown n’était pas 100% physiquement, lui qui recevait des injections dans son genou droit pour pouvoir continuer à jouer. Il a ensuite connu des hauts et des bas contre Orlando et New York, même si ses stats (22 points, 7 rebonds, 4 passes, 1 interception à 44% au tir) restent très honorables.

Il s’avère que JB a terminé cette campagne maudite pour les Celtics avec une déchirure au ménisque.

REPORT: Jaylen Brown was playing through a partially torn meniscus during the playoffs, per @ramonashelburne pic.twitter.com/x1fbmQO4ZM

Sans vouloir remettre en question la crédibilité de Ramona Shelburne (ESPN), qui a annoncé la nouvelle, on a d’abord eu du mal à y croire et ce pour deux raisons. La première, c’est qu’on est toujours un peu dubitatif quand des annonces de blessure sortent juste après l’élimination d’une équipe. La seconde, c’est qu’une déchirure partielle du ménisque, c’est quand même un sacré gros bobo pour un joueur qui a joué tous les matchs de Playoffs avec une production numérique solide.

Néanmoins, ESPN ajoute que Jaylen Brown pourrait se faire opérer du genou, ce qui montre que la blessure est assez sérieuse et que l’ailier a dû serrer les dents bien fort en Playoffs. Une décision sera prise cette semaine d’après Shelburne.

