Si vous aimez le basket, vous adorez sans doute la NBA. Si vous êtes fans de NBA, vous attendez les Playoffs toute la saison. Si vous adorez les Playoffs, vous ne vivez que pour les Game 7. Ce soir, 21h30, la NBA nous offre un merveilleux Game 7 entre le Thunder et les Nuggets, entre les deux meilleurs joueurs de la saison. Si on avait voulu imaginer un meilleur scénario, on n’aurait pas réussi.

Oklahoma City Thunder (1) – Denver Nuggets (4) : 3-3

Game 1 : Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets , 119-121

Oklahoma City Thunder – Game 2 : Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets, 149-106

– Game 3 : Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 113-104

– Oklahoma City Thunder Game 4 : Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder , 87-92

– , 87-92 Game 5 : Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets, 112-105

– Game 6 : Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder, 119-107

Les Gardiens de la Galaxie, Jeanne du Barry, Zone Interdite, Esprits Criminels, le Journal de Bridget Jones.

Voici quelques exemples de ce que vous ne devrez pas regarder ce soir, en tout cas si vous aimez la vie.

Ce soir, à 21h30, le Thunder d’Oklahoma City reçoit au Paycom Center les Denver Nuggets, pour un Game 7 bouillant. Le vainqueur ira défier les Wolves en Finales de Conférence, le perdant matera la série à la télé. Un Game 7 c’est toujours particulier, un match couperet dans lequel absolument tout peut se passer, peu importe que vous le jouiez à domicile ou à l’extérieur, peu importe les joueurs sur le terrain. Un Game 7 c’est le mood du moment, l’instantané de deux heures durant lesquelles il faut tout donner, le genre de match qui peut dessiner les contours d’une carrière ou passer un coup de blanco dessus. Cerise sur la Tropézienne, ce soir ce Game 7 oppose les deux meilleurs joueurs de la saison : le triple MVP Nikola Jokic, et celui qui devrait le devancer cette saison Shai Gilgeous-Alexander. deux monstres statistiques, deux monstres tout court, pour qui ce Game 7 doit absolument être l’un des points culminants de leur saison, on ne s’en fait pas trop pour eux.

Un Game 7, pour nous media et/ou fan de NBA, c’est le Nirvana. C’est ce qu’on peut vivre de mieux, pas toujours en terme de basket mais, toujours, en terme d’enjeu, de stress, de suspense, d’ambiance, de storytelling. Un Game 7 c’est ce qu’on attend TOUTE l’année en rongeant notre frein devant un Hornets – Kings dégueulasse, c’est ce qu’on désire par dessus tout après six mois à s’envoyer des disasterclass de Jordan Poole.

Le plus beau dans tout ça ? C’est que la NBA fait les choses tellement bien que ce match, on pourra le voir à 21h30, heure d’un bon vieux Auxerre – Lorient, heure d’un bon vieux Dîner de Cons à la téloche. Juste après avoir couché les gamins ou juste après avoir fini les devoirs, au choix, mais pile poil au bon moment, car ce soir on vous l’a dit, les planètes du bonheur sont alignées.

Immanquable, inratable, et on l’espère inoubliable. Rendez-vous ce soir à 21h30, pour l’un des sommets de cette saison NBA 2024-25.