Si le premier match de la soirée nous a longtemps tenu en haleine, en ce qui concerne le deuxième… on a vite compris. C’était pas plus mal car la fatigue nous guettait, ça fait certes un peu mal pour les fans des Nuggets, mais pensez un peu à notre santé, merci.

Question : savez-vous quand ce match entre le Thunder et les Nuggets s’est terminé ? Réponse : à la fin du premier quart-temps. 45-21 OKC après 12 minutes, une véritable tempête s’est abattue sur l’Oklahoma et les Nuggets n’avaient pas d’habits pour se couvrir. +24 après un quarts-temps puis… 87 points marqués à la mi-temps, record all-time des Playoffs battu, parce qu’il faut bien avoir quelque chose à raconter.

Mi-temps : Thunder 87 – 56 Nuggets

Ils ont encaissé 87 points en une mi-temps (record en Playoffs) ! 😯

Ils ont encaissé 87 points en une mi-temps (record en Playoffs) ! 😯

Ils ont encaissé 87 points en une mi-temps (record en playoffs) ! 😯

Fin de l’analyse. pic.twitter.com/sLq5huoWAR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2025



Tout le monde participe à la fête pour OKC, à Denver tout le monde en chie, ça va trop vite, ça va trop haut, ça va trop fort. Certains diront que de toute façon les Nuggets ont réussi leur coup en partant d’OKC avec une victoire, et ils auront raison, mais attention tout de même au popotin bien rouge au moment de s’assoir. Shai Gilgeous-Alexander (en démonstration) et ses potos ont fait ce qu’ils avaient à faire et ce qu’ils savent très bien faire : taper du poing sur la table, accélérer même quand ça n’est plus utile, parce que c’est les Playoffs, et car ils avaient un message à envoyer après leur première défaite de la postseason avant-hier.

La deuxième mi-temps ne sera qu’une évidente formalité avec deux équipes ouvrant leur banc, notamment après la sixième faute très rapide de Nikola Jokic. Score final 149-106, Thunder 1, Nuggets, 1, que les choses sérieuses commencent.