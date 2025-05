Dans ces Playoffs 2025, même les matchs déséquilibrés ont le droit à leur record. Cette nuit, le Oklahoma City Thunder a inscrit 87 points dans la première mi-temps de leur rencontre face aux Denver Nuggets : un record historique.

Très rapidement, le Oklahoma City Thunder s’est échappé face aux Denver Nuggets dans ce match 2. 25 points d’avance dans le premier quart-temps, une réponse forte et nette après la défaite cruelle encaissée dans la nuit de lundi à mardi.

L’attaque s’est mise en place dès le coup d’envoi et la franchise du Colorado n’a pas pu les empêcher de scorer encore et encore. Les hommes de Mark Daigneault ont inscrit 87 points en première mi-temps. Le record historique des Playoffs NBA (première et seconde mi-temps confondues).

Mi-temps : Thunder 87 – 56 Nuggets

Ils ont encaissé 87 points en une mi-temps (record en Playoffs) ! 😯

En menant 87 à 56, ils se sont mis à l’abri. Une autre statistique folle s’est dessinée dans cette première mi-temps. Six joueurs du Thunder (Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Luguentz Dort, Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren et Aaron Wiggins) ont inscrit 10 points ou plus. Cason Wallace en a marqué huit.

Oklahoma City envoie un message clair à la concurrence : malgré la perte du premier match, ils ne sont pas là pour rigoler et restent très en confiance.