Décidément, cette nuit nous aura eu. Elle nous aura pris aux tripes, et après un Celtics – Knicks au dénouement incroyable, voilà que le Thunder – Nuggets qui s’en suivait a réussi son coup, à savoir faire encore mieux en terme de scénario. Décidément, les Playoffs, c’est vraiment une autre planète.

Le choc a finalement tenu toutes ses promesses, même si on a cru un moment que le Thunder allait s’envoler, profitant des rotations moindres de Denver, des fautes de Nikola Jokic, d’un surplus de fraicheur. Mais c’est à ce moment-là que la magie des Playoffs a opéré, car en Playoffs tout est différent, car en Playoffs rien ne s’anticipe…

Shai Gilgeous-Alexander avait fait le début de match parfait, en face c’est Jamal Murray qui lui avait répondu, et à peine le choc de l’Est terminé, on partait donc sur une autre masterpiece, dans l’Oklahoma cette fois-ci. L’impression sur les deux premiers tiers du match ? Côté Nuggets un Nikola Jokic pesant, usant les défenseurs d’OKC, mais un Nikola Jokic semblant lui aussi un peu rouillé, parfois frustré. Les chiffres sont là, très vite les 20… rebonds sont atteints, mais tout est dur car le triple MVP se voit envoyer un nouvel assaillant toutes les trois minutes.

A partir de la fin du premier quart le Thunder prend le lead et ne lâchera plus… jusqu’à quelques centièmes de secondes du buzzer, déso pour le spoil. Entre temps ? Des Nuggets qui rament, qui rament, mais qui recollent, doucement, bien souvent à la force des coups de pagaie d’un gigantesque serbe qui finira sa rencontre avec, accrochez-vous, 42 points, 22 rebonds, 6 passes et 2 contres. The Rock qui aurait avalé Shaquille O’Neal qui aurait lui même ingéré Magic Johnson, et fort heureusement pour le Joker son abattage sera finalement récompensé…

La ligne de stats de Nikola Jokic a longtemps été plus belle que l’impression visuelle laissée ce soir mais QUELLE FIN DE MATCH !

➡️ 42 points

➡️ 22 rebonds (5 offensifs)

➡️ 6 passes

➡️ 2 contres

➡️ 1 interception

➡️ 15/29 au tir

Un monstre ! 😱



Merci Aaron Gordon, qui allait, comme au premier tour lors du Game 4, inscrire le panier de la gagne, cette fois-ci à 3-points dans le corner, sur un service de qui vous savez. Le jeu des lancers en fin de match avait fini par tourner en faveur de Denver après deux échecs de Chet Holmgren, et le dernier ave maria local sera vain. Une première défaite dans ces Playoffs pour le Thunder, un petit exploit pour les Nuggets qui reviendront quoiqu’il arrive dans le Colorado avec l’avantage du terrain et un certain ascendant pyschologique. A moins que les joueurs de Mark Daigneault ne frappent un grand coup lors du Game 2 comme ils avaient pu le faire au tour preécédent face à Memphis, mais les Playoffs c’est la cour des grands, et pour l’instant les grands jouent à Denver.

LE GAME-WINNER D'AARON GORDON ! 😱😱😱



Tout reste à faire dans cette série, évidemment, mais une choses est sûre, il ne faudra en rater AUCUNE miette. Les Playoffs, bordel, mais qu’est-ce que c’est fort.