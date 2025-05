Les Denver Nuggets ont réalisé un hold-up absolu face au Oklahoma City Thunder et l’homme qui l’a rendu possible est évidemment Nikola Jokic. Auteur d’un match correct pendant trois quarts-temps, le Serbe s’est envolé dans d’autres sphères en fin de match et a offert la victoire à son équipe (121-119). 42 points, 22 rebonds et 6 passes : le meilleur joueur du monde.

Pendant trois quarts-temps, ce soir face au Oklahoma City Thunder, Nikola Jokic a été productif, mais pas impressionnant. Gêné par Isaiah Hartenstein, auteur de nombreuses pertes de balles (7), il semblait trop court pour offrir la victoire à ses Denver Nuggets. Sa frustration s’est d’ailleurs exprimée au cours d’un temps-mort agité ou d’un coup de coude sur Luguentz Dort.

Mais quelle fin de match !!! Si c’est Aaron Gordon qui a planté le game-winner, c’est bien le pivot serbe qui a ramené son équipe tout seul comme un grand. 18 points dans les 12 dernières minutes, des rebonds importants, et une bombe pour ramener la franchise du Colorado à quelques secondes de la fin.

Sa ligne de stats à la fin du match est complètement absurde : 42 points, 22 rebonds (dont 5 offensifs), 6 passes, 2 contres, 1 interception, 15/29 au tir, 2/6 de loin et 10/13 aux lancers-francs.

Grâce, en grande partie, à lui, les Denver Nuggets ont repris l’avantage du terrain et peuvent croire en leur capacité de renverser le Oklahoma City Thunder, leader de la Conférence Ouest en Saison Régulière. Quelques jours après avoir sorti les Los Angeles Clippers en sept matchs, l’exploit est considérable.

Même si les performances de Playoffs ne comptent pas pour le trophée de MVP, Nikola Jokic mène une lutte à distance avec Shai Gilgeous-Alexander dans cette série et la première bataille, c’est le pivot qui l’a remporté, sans aucun doute. Désormais il faut gagner la guerre !