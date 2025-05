Considéré à juste titre comme la plus belle série du premier tour des Playoffs, la dernière opposition entre les Nuggets et les Clippers a débouché sur un… flop. La faute à une équipe de Los Angeles à côté de la plaque, tandis que Denver a montré son ADN de champion. Score final : 120-101. Par ici le récap !

Les stats de ce Game 7 à sens unique

Le premier ajustement du match arrive alors que la rencontre n’a même pas encore commencé : Tyronn Lue insère Derrick Jones Jr. dans son cinq majeur face à Kris Dunn. Et ça paye ! DJJ met tout de suite une grosse pression sur Jamal Murray mais plus surprenant, il score sept des neuf premiers points de son équipe, mettant ainsi les Clippers sur les bons rails.

Après deux briques sur des 3-points grand ouverts, Jones Jr. laisse néanmoins sa place à Nico Batum, qui montre rapidement son impact des deux côtés du terrain. Globalement, les Clippers sont bien focus, notamment en défense sur Nikola Jokic. Si le génie serbe fait bien jouer ses copains, dont Christian Braun qui mène les Nuggets au scoring (?!), il est en galère pour mettre le gros ballon orange dans le panier. La pression défensive de Los Angeles est excellente et les prises à deux sont faites au bon moment. Quant à Jamal Murray, il est porté disparu en ce début de match.

De l’autre côté du terrain, James Harden est discret mais distribue les caviars pour Ivica Zubac et Cie, Kawhi Leonard préchauffe tranquillement, tandis que Bogdan Bogdanovic apporte sa petite contribution en sortie de banc. 26-21 pour Los Angeles après douze minutes, et le lead aurait même pu être plus gros si Los Angeles n’avait pas vendangé des lay-ups (coucou Kris Dunn).

Nikola Jokic dans le 1er QT :

– 2 points

– 0/5 au tir

– 2 pertes de balle

– 6 passes

Gros taf des Clippers pour mettre la pression sur lui, avec des prises à deux au dernier moment bien senties. Tu sens qu’ils sont prêts !

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) May 4, 2025

Hyper bien en place, les Clippers vont commencer à se perdre dans le deuxième quart-temps.

La défense de zone de Denver pose bien des soucis à l’attaque menée par Harden. Mais surtout, les Nuggets remportent les minutes sans Jokic avec un run de 7-2 au début du second quart. Russell Westbrook est le principal artisan de cette bonne période, avec l’intensité qu’on lui connait et l’adresse extérieure qu’on ne lui connait pas. Peyton Watson apporte aussi sa pierre à l’édifice. Kawhi Leonard tente tant bien que mal de briser le momentum de Denver, mais il y a trop d’éléments qui penchent en faveur des Nuggets.

Points en transition, points du banc, points sur seconde chance, tous ces secteurs sont dominés par Denver. Les Clippers – pas assez concentrés pour un Game 7 – sont bouffés dans l’intensité et dans l’exécution collective (cinq turnovers à zéro dans le deuxième quart). Pour ne rien arranger, Jamal Murray commence enfin à sortir de sa boîte.

Résultat : 37-21 pour Denver en douze minutes, 58-47 au score.

Mi-temps : Nuggets 58 – 47 Clippers

Le ballon bouge beaucoup moins du côté de Los Angeles et Denver en profite ! 👀

Russell Westbrook a apporté du dynamisme, Christian Braun est solide, Peyton Watson a eu un bon passage : les soldats font la différence ! 👏👏👏

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2025

On attend forcément une réaction des Clippers à la sortie des vestiaires. Spoiler, c’est tout le contraire qui va se passer. C’est Denver qui joue comme une équipe menée de onze points dans un Game 7.

Alors que Ty Lue a choisi d’intégrer Nico Batum dans le cinq pour créer l’étincelle, les Nuggets mettent le feu à la Ball Arena : on assiste à un… 17-0 d’entrée pour Denver ! Les Clippers bafouillent leur basket en attaque tout en enchaînant les mésententes en défense. Dans le même tempps, la bande de Nikola Jokic est redoutable d’efficacité. Michael Porter Jr. plante notamment deux tirs primés qui font très mal à Los Angeles. Christian Braun y va lui de son tir primé tout en défendant Harden très fort. Quant à Aaron Gordon, il fait trop mal à travers son énergie des deux côtés du terrain. +25 au milieu du troisième quart !

Cette séquence a fait tant de mal aux Clippers ! 🥶

Cette séquence a fait tant de mal aux Clippers ! 🥶

Quel shoot de Michael Porter Jr.



Il faut se rendre à l’évidence : alors qu’on imaginait un Game 7 hyper serré, on assiste à un gros blowout des familles.

Le dernier espoir des Clippers dans cette rencontre, c’est la sortie de Nikola Jokic pour cinq fautes à la fin du troisième quart-temps. Mais même là Los Angeles n’en profite pas. Pendant que Jamal Murray prend le relais, les Clips semblent à bout de souffle et enchaînent les ratés aux lancers-francs. L’écart monte jusqu’à 35 points…

On termine la rencontre avec un garbage-time prolongé, à tel point que Jokic ne revient en jeu qu’avec quatre minutes à jouer et que Cam Christie (qui ça ?) a des minutes pour Los Angeles. Le banc des Clippers réduit certes l’écart en fin de match, mais le suspense a disparu depuis très longtemps.

120-101 au final, c’est Denver qui affrontera Oklahoma City au prochain tour !



