Source image : Montage via YouTube

Cette journée du Championnat de France de basket-ball était marquée par le duel entre Saint-Quentin et Le Mans. L’occasion pour deux des meilleurs prospects tricolores, Nolan Traoré et Noah Penda de se jauger devant une quinzaine de scouts NBA.

Belle victoire pour Le Mans ce samedi du côté de Saint-Quentin (89-91) qui permet aux Sarthois de conforter leur 6e place au classement, synonyme de qualification directe pour les Playoffs du Championnat de France. Une opération positive également pour l’ailier Noah Penda, devant une quinzaine de scouts NBA.

Tout n’a pas été parfait, notamment sur la ligne des lancers-francs (3/9), mais il a réussi à montrer son agressivité vers le cercle et son importance dans une équipe compétitive en cette fin de saison. Les Manceaux restant sur trois victoires consécutives dans la compétition. Contre Saint-Quentin, Noah Penda a cumulé 17 points, 4 rebonds et 2 passes décisives.

Projected first round picks Noah Penda ( 🇫🇷 6-8, ’05) in Le Mans win over Saint-Quentin:

17 PTS (6-9 FG 2-5 3PTS)

4 REB

2 AST

1 STL#NBADraft pic.twitter.com/myyHMRxYg2

— Spel (@spel81) May 3, 2025

En face, Nolan Traoré a également marqué les esprits malgré la défaite. La cote du jeune meneur a surtout baissé lors de cette année 2024-25, mais sa deuxième partie de saison est largement meilleure. Ce samedi, il a de nouveau montré aux yeux du monde de la NBA toutes les qualités qui en faisaient un Top 5 prospect il y a quelques mois. 21 points, 7 passes et 1 rebond en 28 minutes : du très solide.

🎥 | 10 points, 4 passes décisives : le meilleur de Nolan Traoré vous est offert dès la mi-temps 🎁🍿#BetclicElite pic.twitter.com/vIbENkXeQB

— DAZN France (@DAZN_FR) May 3, 2025

Les deux hommes sont souvent projetés au premier tour de la Draft NBA 2025 et cette rencontre a montré pourquoi. Un match référence à deux mois de la cérémonie !