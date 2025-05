Nuggets – Clippers, preview du Game 7 : que le jeu garde le pas sur l’enjeu

À 1h30, cette nuit, aura lieu le dénouement d’une des plus belles séries de Playoffs de ces dernières années. Les Denver Nuggets recevront les Los Angeles Clippers dans un match de tous les dangers. L’un d’entre eux étant que la qualité basketballistique affichée lors des premières rencontres baisse un petit peu si l’enjeu venait à étouffer le jeu.

Souvent, les plus grands événements sportifs de la planète ne sont pas les plus beaux. Combien de finales de Coupe du Monde ont accouché d’un match stérile ? Combien de joueurs de tennis n’ont pas joué leur plus belle partition lors d’une première finale de Grand Chelem ? Mais cette vérité s’applique-t-elle lorsque ces moments d’histoire opposent deux équipes au style flamboyant ? Que donnerait une finale de Ligue des Champions entre le Barcelone de Pep Guardiola et l’Ajax Amsterdam de Johan Cruyff ?

Alors bien sûr, cette série entre les Denver Clippers et les Los Angeles Clippers n’est qu’un premier tour. Mais, par la qualité du basket-ball proposé, les deux équipes ont réussi à le transformer en événement. C’est peut-être Nikola Jokic qui en parle le mieux. Le Serbe avait déjà affiché sa satisfaction après deux matchs et a repris la parole après le Game 6 dans la Cité des Anges :

“Si vous aimez le basket-ball, si vous êtes un vrai fan de basket-ball, pas si vous aimez le basket-ball de strass et paillettes, mais si vous aimez vraiment les détails du jeu, je pense que ce sont les matchs que vous devriez regarder.”

Jokic on Game 7:

“If you like basketball, like a really true fan of basketball not like fame basketball like really like details stuff, I think this is the games that you should watch” https://t.co/pkNtHxs6A9 pic.twitter.com/0m5viWuuXZ

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) May 2, 2025

Le Triple MVP est bien sûr une des raisons principales de ce jeu léché et spectaculaire. Depuis son arrivée dans la Ligue, il prône cette esthétisme en laissant une impression de suffisance. Tout paraît si simple, lent et “défendable”, tout est en réalité si intelligent, vif et imprévisible. L’avoir comme base de son attaque est une garantie de qualité et alors que ces Nuggets ont souvent semblé désorganisés en fin de saison, son immense talent associé aux coups de chaud de Jamal Murray en font toujours des sérieux candidats.

En face les Clippers sont plus forts, il n’y a presque pas de doute. Ils ont donné l’impression de “perdre seuls” les matchs 1 et 4 de la série. Mais si le jeu est aussi beau, c’est parce que James Harden est un système autour duquel beaucoup de joueurs peuvent briller, que Kawhi Leonard est revenu à un niveau proche de son plafond et que les role-players comme Nicolas Batum sont expérimentés, collectifs et magnifiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Difficile de dégager un favori dans ce Game 7. Les Denver Nuggets sont à domicile, ont le meilleur joueur du monde dans l’effectif et pourraient profiter de “l’ADN Clippers”. Mais la franchise de Los Angeles a un plafond plus haut et Tyronn Lue a remporté 11 des 16 matchs ou son équipe risquait l’élimination dans sa carrière. Faîtes vos jeux et rendez-vous ce soir à 1h30, car dans cette série plus encore, il faut laisser la place au jeu !