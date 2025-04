Grand artisan de la victoire des Nuggets lors du Game 5, Jamal Murray attire tous les projecteurs sur lui. Le meneur a été monumental face aux Clippers cette nuit avec 43 points. Comme toujours, le bonhomme aime bien briller face à L.A.

Clippers et Lakers ne s’apprécient pas beaucoup mais ils ont tout de même un point commun : Jamal Murray est leur bête noire. Habitué aux confrontations épiques face aux Purple and Gold ces dernières années, le meneur canadien a rappelé à tous que l’autre équipe de la Cité des Anges avait aussi le droit de prendre tarif.

Cette nuit, Jamal Murray a réalisé l’une de ses performances les plus abouties de la saison, un millésime digne de son âge d’or en 2023, lorsqu’il marquait les Playoffs de son empreinte. Avec 43 points et 7 passes, le Canadien n’a pas fait dans la demi-mesure, le tout avec une adresse diabolique (17/26). Il n’a jamais lâché l’étreinte autour du cou des Clippers. C’est lui qui lance parfaitement son équipe dans le match au premier quart-temps.

Il est encore là au retour des vestiaires pour aider les Nuggets à prendre le large et c’est encore lui, aidé d’Aaron Gordon, qui répond à la tentative de comeback désespéré des Clippers dans le quatrième quart-temps. Une perf monstrueuse, le genre qu’on aimerait voir plus souvent le concernant. Playoffs Murray a frappé cette nuit et les Clippers n’ont pu que constater les dégâts.

JAMAL MURRAY PUT ON SHOW IN A PIVOTAL GAME 5!

🔥 43 PTS

🔥 8 3PM

🔥 7 AST

🔥 3 STL

🔥 17-26 FGM (65.4%)

His 6th-career 40+ point postseason game leaves the @nuggets 1 win away from advancing! pic.twitter.com/NSDYhnyku4

