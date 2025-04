Résumé NBA : Magic et Bucks en vacances, Clippers au bord du gouffre !

Pacers et Celtics ont validé le billet pour le second tour des Playoffs. Les Pistons n’ont eux pas renoncé à une qualification et les Nuggets sont aussi bien positionnés pour rejoindre les demi-finales. Envoyez le résumé de la nuit !

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit

INCREDIBLE.

Tyrese Haliburton overtime game-winner to advance. pic.twitter.com/Smau9ScsJY

— Indiana Pacers (@Pacers) April 30, 2025

La nuit des Français

Nico Batum n’a pas pu empêcher la défaite des Clippers malgré un joli contre sur Nikola Jokic.

Pacôme Dadiet a vécu la défaite des Knicks depuis le banc de touche.

Le bracket des Playoffs

Le programme NBA de ce soir