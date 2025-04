Nuggets – Clippers (131-115) : Jamal Murray en feu, Denver mène 3-2 !

Grâce notamment à un Jamal Murray des très grands soirs, les Nuggets ont remporté facilement le Game 5 cette nuit face aux Clippers. Denver s’offre deux balles de match pour finir la série.

Pour les stats de ce match, c’est par ici

On l’avait dit en preview, ce Game 5 était capital. Dans l’histoire des Playoffs, l’équipe qui remporte le cinquième match à 2-2 l’emporte 82% du temps. Autant dire que les fans de Denver peuvent avoir le sourire puisque ce sont bien les Nuggets qui ont pris le dessus sur les Clippers à la Ball Arena.

Grâce à un excellent début de match, la franchise des Rocheuses a vite pris les clefs de la rencontre, dans le sillage d’un très bon Jamal Murray. Nikola Jokic en manque d’adresse, les Nuggets ont pu compter sur la très bonne entrée de Russell Westbrook en second quart-temps (16 points sur la période).

Au retour des vestiaires, les Clippers se lançaient dans un match de trainard et parvenaient à revenir à 8 points. Les Nuggets ne tardaient pas à réagir avec un 11-3 pour finir le quart-temps.

Très en contrôle, trop en contrôle les Nuggets ? On voyait les Clippers se faire tabasser tranquille mais les hommes de Tyronn Lue nous donnaient tort en claquant un 17-4 pour tout relancer dans le money time. Et si ? Et bah non en fait car Jamal Murray et Aaron Gordon vont fermer la boutique une fois pour toute. Le meneur monte à 43 points sur cette rencontre, à 17/26 au shoot dont 8/14 à 3-points. Totalement dans la zone le garçon. Nikola Jokic ajoute lui un nouveau triple-double à sa longue collection, alors qu’Aaron Gordon a été très précieux.

Il a manqué trop de choses pour que L.A. puisse y croire. Kawhi Leonard s’est réveillé en seconde mi-temps mais James Harden s’est troué, tout comme Norman Powell. Les Clippers repartent à Inglewood avec une épée de Damocles au-dessus de la tête. Ils doivent désormais remporter les deux derniers matchs pour atteindre le prochain tour. Les statistiques ne sont pas de leur côté mais ce groupe a montré beaucoup de ressources jusqu’à présent alors sait-on jamais.