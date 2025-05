Nicolas Batum, facteur X ultime pour emmener les Clippers au Game 7 !

Quel match de Nicolas Batum ! L’ailier français a été dans tous les bons coups pour aider les Clippers à battre les Nuggets cette nuit. Un match de couteau-suisse, un match de facteur X pour notre Batman national.

Kawhi Leonard, James Harden et Norman Powell ont beau avoir été très sérieux cette nuit, les commentateurs de TNT n’avaient qu’un nom à la bouche en fin de match pour désigner le joueur de ce game 6 : Nicolas Batum.

Avec 6 points, 6 passes, 5 rebonds, 2 interceptions et 3 contres, le Français n’est pas passé très loin du 5 by 5, mais ses stats ne montrent pas tout l’impact du tricolore cette nuit. Batum a été omniprésent des deux côtés du terrain. Il a mis les shoots qu’il devait prendre, il a enchainé les extra-passes, il a sans cesse joué intelligemment pour faire le boulot de l’ombre et faciliter le boulot des copains.

Quelle soirée de @nicolas88batum ! 🇫🇷

6 points, 5 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, 2 contres.

Protection du cercle, pression sur la balle, les passes excellentes, les contres, les rebonds. La totale.

Prestation XXL du Français des Clippers !!! 👏pic.twitter.com/MxYJvWyaAY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2025

Défensivement, il a été tout simplement parfait, avec un énorme taf défensif sur Nikola Jokic, qui est pourtant bien plus grand et plus lourd que lui. On l’a aussi vu coller Jamal Murray de près. À voir les chiffres des deux leaders de Denver en seconde mi-temps, on peut dire qu’il a été utile et pas qu’un peu, même si Zubac l’a aidé pour le Joker. Son apport au rebond est aussi non négligeable.

Nicolas Batum a été très bon, il a aussi été clutch, avec une passe décisive importante pour Norman Powell à deux minutes de la fin pour remettre les Clippers à +9. Une minute plus tard, il envoyait un énorme contre sur un Russell Westbrook qui filait au cercle. Un Batman de gala qui a retrouvé son meilleur niveau au parfait moment et qui sera sans doute encore bien précieux ce samedi du côté de Denver pour tenter d’aider les Clippers à rejoindre le second tour.

pic.twitter.com/8eUuEOk7h7 CE CONTRE DE NICO BATUM DAMN 🔥

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2025