Les Clippers égalisent à 3-3, Game 7 ce samedi à Denver !

Un ton au-dessus, les Clippers ont logiquement battu les Nuggets cette nuit pour égaliser à 3-3 dans la série. (111-105) On aura droit à un Game 7 ce samedi à Denver, le vainqueur rejoindra le Thunder au second tour.

Pour les stats détaillées de ce match 6, c’est ici

C’était la victoire ou les vacances pour les Clippers cette nuit et les partenaires de Kawhi Leonard n’avaient visiblement pas envie de sortir le tuba si rapidement. L’entame de match est équilibrée avec Jamal Murray qui débute bien pour Denver. Critiqué sur ses dernières sorties en Playoffs, James Harden répond à ses détracteurs avec une magnifique première mi-temps. Déjà 21 points pour la barbe au break. Nikola Jokic est également en grande forme avec 20 unités. On tient un duel de MVP.

Au retour des vestiaires, Norman Powell et Kawhi Leonard prennent le relai de James Harden au scoring mais ils ne sont pas les seuls à briller. Placé avec les titulaires pour cette entame de seconde période, Nicolas Batum est impérial. Il s’occupe de Nikola Jokic et Jamal Murray en défense et joue les facilitateurs en attaque. Quel match de l’ancien capitaine des Bleus ! Denver est totalement étouffé par la défense des Clippers et n’arrive pas à faire de stop derrière. Sanction directe, L.A. prend le large.

Jamal Murray profite du début du money time pour sortir (enfin) un peu la tête de l’eau mais qui est là pour lui répondre ? James Harden. Après avoir laissé Powell et Leonard prendre le lead en début de seconde mi-temps, le barbu revient aux affaires avec un panier sur un rebond offensif puis un gros stepback à 3-points. Même si Russell Westbrook apporte un scoring bienvenu, Denver a toutes les peines du monde à vraiment revenir. La paire Jokic – Murray est parfaitement tenue, avec Batum qui veille au grain et souvent un bel effort du collectif pour aider.

On se dit que L.A. file vers une victoire tranquille mais les Clippers s’endorment et les Nuggets en profitent pour placer un 11-2 et revenir à -6. Norman Powell fait respirer les siens avec un nouveau tir primé sur un caviar de.. Nic Batum. Le même Batum qui envoie un énorme contre sur Westbrook dans la foulée ! Denver donne tout pour égaliser mais les hommes de Tyronn Lue parviennent à faire les stops qu’il faut sur cette fin de match pour valider une victoire capitale. Il y aura bien un game 7, le premier de ce premier tour des Playoffs 2025. Sortez le popcorn, samedi soir ça sera un sacré spectacle à suivre.

