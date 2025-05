Jalen Brunson taille PATRON face aux Pistons : 40 points et le game winner !

À l’arraché, les Knicks ont obtenu leur qualification pour le second tour des Playoffs cette nuit du côté de Detroit. Les Newyorkais le doivent surtout à un très grand Jalen Brunson, qui a mis tout Big Apple sur ses épaules, avec 40 points et le panier de la gagne.

Tom Thibodeau et ses Knicks ne sont pas passés loin d’un énorme fiasco cette nuit dans le Michigan, mais la franchise orange et bleue a encore pu compter sur son sauveur et homme providentiel. Après un Game 5 décevant, Jalen Brunson avait visiblement envie de faire taire les critiques et il ne s’est pas raté cette nuit. Rapidement dans son match, il a enchainé les ficelles dès le premier quart-temps.

Avec Karl-Anthony Towns qui nous a pondu un match d’éboueur, Jalen Brunson a vite compris que c’était à lui de porter les siens (avec le soutien de Mikal Bridges quand même). Il a parfois forcé dans le money time mais c’est aussi et surtout lui qui a permis à son équipe de tenir bon quand le navire secouait fort, avec un public en feu pour voir les Knicks sombrer. Il a notamment inscrit 8 des 11 derniers points de son équipe, dont bien sûr cet énorme tir à 3-points qui a fait chuter Detroit.

JALEN BRUNSON QUI MYSTIFIE AUSAR THOMPSON ET COLLE LE GAME WINNER POUR ÉLIMINER LES PISTONS !!!!

ÉNORME ! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/B9nXCsxA19

Feuille de stats finale : 40 points, 7 passes, à 15/33 au tir dont 3/10 de loin. Tout n’a pas été parfait offensivement parlant et il a parfois fait du héros ball mais c’est aussi dans les moments chauds qu’on voit les grands joueurs et Jalen Brunson a assurément été très grand cette nuit. Il le faudra encore par la suite car c’est un morceau de choix qui se présente à lui pour le second tour : les Boston Celtics.

Jalen Brunson, PRINCE DE NEW YORK !

🔹40 POINTS

🔹4 rebonds

🔹7 passes

🔹15/33 AU TIR, LE GAME WINNER À 3-POINTS

Les Knicks avaient besoin d’un héros pour terminer la série, ils ont eu un Jalen Brunson DÉCISIF dans l’expérience, l’intelligence, la créativité.

De l’art ! pic.twitter.com/DZYVnkHOpl

