Vidéo : l’ÉNORME tir de Jalen Brunson pour éliminer Detroit !

Héroïque cette nuit face aux Pistons, Jalen Brunson avait gardé le meilleur pour la fin avec une action de grande classe pour qualifier les Knicks. Un gros crossover pour mettre Ausar Thompson dans le vent puis le game winner à 3-points. MONSTRUEUX.

C’est l’action qui fera parler tout le monde au petit matin, autour de la machine à café. Jalen Brunson a conclu son match énorme avec une action non moins monstrueuse. Il s’est débarrassé du pot de colle Ausar Thompson avant de transformer la Little Caesars Arena en cathédrale avec un énorme tir à 3-points. Il fallait avoir le courage de le tenter celui-ci après un 2/9 sur le reste de la soirée. Le capitaine newyorkais a pris ses responsabilités et sauvé des Knicks qui ont frôlé la correctionnelle sur ce money time. Le patron, tout simplement.

JALEN BRUNSON QUI MYSTIFIE AUSAR THOMPSON ET COLLE LE GAME WINNER POUR ÉLIMINER LES PISTONS !!!!

