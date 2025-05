Clippers – Nuggets, preview du Game 6 : dernière danse en Playoffs pour la ville de Los Angeles ?

Dans quelques heures (4h du matin), les Nuggets auront la possibilité d’enlever les Playoffs à la ville de Los Angeles. Une fin de série dans le cas d’une défaite des Clippers, qui jouent leur va-tout à la maison après une défaite méritée dans le Colorado. Émotions garanties, rendez-vous en fin de nuit.

Les Clippers vont-ils se sortir les doigts et proposer 48 minutes de basketball ? On veut dire, du début à la fin. Ce serait plutôt pas mal, parce que c’est tout simplement l’obligation du jour. Toute déroute collective signifierait simplement élimination, et plus de basket à Los Angeles dès le 1er mai. Kawhi Leonard, James Harden : c’est VOTRE moment pour briller.

Les Nuggets ont eux la confiance pour eux. Le Game 5, à Denver, s’est passé du mieux possible avec un Jamal Murray bouillant qui a pris la gonfle et permis à Nikola Jokic d’assurer un rôle plus “discret” offensivement, impérial dans la distribution mais peu visible dans le scoring. Toutes les batteries sont à fond pour mettre les Voiliers out, et s’offrir un duel contre l’ogre de l’année, le Thunder !

Rendez-vous à 4h, en forme !