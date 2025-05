Respectivement vainqueurs du Magic et des Pistons, les Celtics et les Knicks ont validé leurs billets pour le second tour des Playoffs 2025. Un second tour qui verra les deux franchises s’affronter. Une affiche attendue de longue date.

Comme attendu, Boston a fait le boulot avec sérieux face à Orlando, ne laissant jamais son adversaire espérer un comeback dans cette série. Les Knicks, eux, ont davantage bataillé face à de coriaces Pistons, avec un finish bien stressant cette nuit dans le Michigan.

C’est désormais dans le rétro et on va enfin avoir une affiche qu’on attendait depuis un moment : Celtics – Knicks. Le 2ème contre le 3ème de la Conférence Est. New York n’a jamais caché que son recrutement à la dernière intersaison était orienté pour faire face aux principales menaces des Celtics. (sur les ailes notamment)

New York a un effectif de qualité mais est-ce que ça sera suffisant pour faire chuter le champion sortant ? Boston a un bien meilleur vécu et un banc plus fiable mais la franchise verte doit aussi faire avec des leaders qui comptent leurs bobos. Que ce soit Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis ou encore Jrue Holiday, les cadres ne sont pas épargnés sur ce printemps.

L’avantage psychologique est en tout cas clairement en faveur des Celtics. Cette saison, les deux franchises se sont affrontées à quatre reprises pour quatre victoires de Boston. Et dans les quatre, une seule était vraiment serrée…

🚨 OFFICIEL : CELTICS – KNICKS EN DEMI-FINALE À L’EST !

New York va se frotter aux champions NBA en titre !

Jalen Brunson, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Karl-Anthony Towns… parterre de stars pour une série qui s’annonce bouillante ! 🔥 pic.twitter.com/fvIw7NB3wP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2025