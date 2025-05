Nikola Jokic, une seconde mi-temps qui coûte cher aux Nuggets

Les Clippers ont battu les Nuggets cette nuit et impossible de ne pas noter le match à deux visages de Nikola Jokic. Impérial en première mi-temps, le Joker a disparu des radars au retour des vestiaires. Une baisse de régime qui a coûté cher aux siens.

Nikola Jokic est sans doute le meilleur joueur du monde mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas avoir des jours sans, voire des périodes sans. On dit des périodes car sa première mi-temps est tout simplement excellente. 20 points au break, une efficacité diabolique, tout en faisant jouer les copains. Il était en route vers un énième triple-double de glouton.

Et puis la machine s’est déréglée au retour des vestiaires. Tandis que les Clippers serraient les rangs et lui interdisaient l’accès au cercle, Jokic a perdu son impact sur le match. Bien pris défensivement par Batum et Zubac en second rideau, le Joker a eu toutes les peines du monde à dominer sur les 24 dernières minutes. Voilà la feuille de stats de Jokic sur la seconde mi-temps : 5 points, 2/9 au tir, 2 rebonds, 1 interception et 4 passes. Pas exactement le genre de stats qui font la différence dans un finish à quelques possessions d’écart.

Les Nuggets n’ont pas tenu le regard ce soir.

Nikola Jokic était sur les bases d’un match énorme en première mi-temps. Il s’est éteint complètement en 2e partie de match (5 points seulement, pas possible).

On met le curseur sur Nikola Jokic car c’est lui le leader mais il n’est pas le seul coupable. Même s’il a été précieux en première mi-temps, Russell Westbrook a beaucoup vendangé après le break, avec notamment un dunk et un lay-up ratés alors qu’il était.. tout seul. Et Jamal Murray dans tout ça ? Sa feuille de stats reste assez propre mais elle cache surtout que le Canadien n’a vraiment disputé que deux quart-temps sur quatre. Il avait très bien débuté avant de dormir sur les deux quarts suivants, avant de relever un peu la tête en fin de match. C’est insuffisant. Les deux leaders ont aussi perdu 7 ballons cette nuit, pour 12 au total pour Denver. C’est un point à améliorer.

Direction les Rocheuses désormais, pour un Game 7 à la maison qui pourrait faire très mal aux têtes en cas de défaite. Après une élimination en demi-finale l’an passé, le champion 2023 va-t-il sortir dès le premier tour en 2025 ? Pour éviter cela, il faudra un grand Nikola Jokic et un grand Jamal Murray.