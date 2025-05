Qualifié pour le deuxième tour des Playoffs depuis genre huit semaines, le Thunder attendait tranquillement de voir qui des Nuggets ou des Clippers allaient les rejoindre en demi-finale de conférence. Ce sera finalement Denver !

On aura donc droit à un duel de MVPs en Playoffs !

Les Nuggets ont décroché leur qualification en explosant les Clippers dans le Game 7 de leur premier tour des Playoffs, ce qui signifie que Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander se retrouveront au second tour ! Si cette future série entre Denver et Oklahoma City dépassera évidemment le cadre des deux MVPs, le duel entre le Joker et SGA ne manquera pas d’alimenter les discussions.

Le Thunder – qui a explosé Memphis au premier tour – fera figure de grand favori dans la série, et la différence entre la profondeur des deux équipes risque bien de faire pencher la balance en faveur d’Oklahoma City. Durant la saison régulière, les deux rivaux de division se sont affrontés à quatre reprises, pour deux victoires de chaque côté.

La série entre OKC et Denver va commencer dès lundi soir, dans l’antre du Thunder.

OFFICIEL : THUNDER – NUGGETS !😱

Oklahoma City attendait son adversaire en demi-finales de Conférence depuis une semaine et c’est Denver qui tentera de créer la surprise ! 👀

Shai Gilgeous-Alexander vs Nikola Jokic 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/Iy6gLi3F88

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2025