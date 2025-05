Avant le début de la saison, on n’attendait pas vraiment les Clippers dans un Game 7 de premier tour des Playoffs. Mais après leur grosse défaite à Denver cette nuit, et les belles choses montrées tout au long de l’année, difficile de ne pas avoir la tête basse aujourd’hui à Los Angeles.

Parce que oui, il faut bien le dire, les Clippers avaient de quoi avoir des ambitions sur ces Playoffs au vu de leur magnifique dynamique de fin de saison (18 victoires sur les 21 dernières rencontres de régulière). Mais dans le match le plus important de leur campagne 2024-25, on a assisté à un véritable naufrage collectif. Et malheureusement pour eux, c’est ce qu’on retiendra, au moins à chaud.

Après une très belle série contre les Denver Nuggets, et un premier quart-temps très sérieux dans le Game 7, les Clippers n’ont pas arrêté de creuser leur propre tombe.

Un des pires matchs à commenter de l’histoire sur YouTube.

Énorme bravo aux Nuggets qui ont joué ce Game 7 comme une équipe de basket professionnelle qui en avait envie. C’est ultra mérité, bravo à eux.

La honte les Clippers.

La. Honte.

Tout ça pour ça.

Dans l’énergie, le…

Difficile de terminer d’une pire manière une saison où les Clippers auront déjoué les pronostics.

50 victoires en régulière malgré le départ de Paul George et les matchs ratés de Kawhi Leonard en première partie de saison. Une défense de fer guidée par Jeff Van Gundy et Tyronn Lue. James Harden en mode “je suis le système”, Ivica Zubac en mode MIP, Norman Powell qui change de dimension avec plus de responsabilités, et Kawhi qui revient très très fort. Cerise sur le gâteau : l’ouverture de la nouvelle salle – l’Intuit Dome – avec une ambiance de fou malade à l’intérieur.

Pour toutes ces raisons, on avait envie de croire en ces Clippers sur les Playoffs 2025. On pensait qu’ils étaient différents des versions précédentes. Kawhi Leonard a même terminé sur deux jambes ! Mais au final, Los Angeles est en déjà en vacances, dès la fin du premier tour.

L’histoire est un éternel recommencement, c’est pas ça qu’on dit ?