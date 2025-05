James Harden est passé à côté de son Game 7 : un refrain fatigant…

L’historique des Game 7 de James Harden dans sa carrière n’était pas très positif et cette nuit, le Barbu n’a pas changé les choses. Avec 7 points et 13 passes à 2/8 au tir, il n’a pas énormément pesé et en fin de match, les fans des Denver Nuggets ont chanté “Where is Harden” (ou est Harden) ? Une sortie douloureuse.

James Harden avait un double-enjeu avant ce Game 7 contre les Denver Nuggets. Qualifier ses Los Angeles Clippers pour les demi-finales de Conférence et mettre un terme à la “légende” selon laquelle il passerait toujours à côté des matchs décisifs.

Les statistiques de James Harden dans les Game 7 au cours de sa carrière ! 👐 pic.twitter.com/cRTs3myaYx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2025

Malheureusement pour lui, tout l’inverse s’est produit. Les protégés de Steve Ballmer se sont faits complètement écraser par leurs adversaires et le Barbu a sorti l’un des pires matchs de sa (belle) saison. Bien défendu par Christian Braun, il est parvenu un temps, à peser grâce à sa distribution de ballons, mais s’est éteint progressivement. 7 points, 5 rebonds, 13 passes, 2 interceptions et 1 contre à 2/8 au tir et 1/4 de loin, une ligne statistique pas à la hauteur de son talent.

Moqueur, le public de Denver ne s’est pas fait prier pour enfoncer l’arrière en fin de match. Dans la Ball Arena, un chant à raisonné : “Where is Harden”, comme si ce samedi soir, il ne s’était jamais trouvé.

En fin de match, des fans des Nuggets ont chanté “Where is Harden” 🥶🥶🥶pic.twitter.com/Hr1TXOlLnt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2025

Une sortie très cruelle pour l’ancienne star des Houston Rockets au vu de la qualité du basket-ball qu’il a proposé pendant tout l’exercice 2024-25, mais la cruauté du sport fait que le public se souvient surtout des grands rendez-vous et lors de ce match 7 contre Denver, James Harden n’a pas répondu présent.

Pire encore, le MVP 2018 est désormais détenteur d’une statistique assez horrible : il a perdu un Game 7 avec quatre franchises différentes (Rockets, Nets, Sixers et Clippers).

Le joueur des Los Angeles Clippers est parti de la salle rapidement après le match et n’a pas répondu aux questions des journalistes ; une décision qu’il avait déjà prise lors des deux dernières défaites de son équipe. Les vacances sont le prochain et seul objectif.

Source texte : @BricksCenter