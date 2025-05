Les Clippers ont coulé : un Game 7 en forme de naufrage collectif

Les Los Angeles Clippers ont réalisé une belle saison, mais avec une fin absolument immonde. Ce Game 7 face aux Denver Nuggets a été une parodie de basket-ball au cours de laquelle les joueurs de Tyronn Lue se sont assis sur tous leurs principes de jeu. L’intensité s’est perdue, les stars aussi, et ça donne un aller simple pour Cancun depuis le Colorado.

Le Game 7 : ce match de tous les dangers. Celui où l’adresse peut s’échapper, mais pas l’envie ou la motivation. 48 minutes pour rentrer dans l’histoire, pour se battre et continuer l’aventure. Pourtant, contre Nikola Jokic et sa bande, les Los Angeles Clippers ont décidé de pondre un de leurs pires matchs de la saison. Un naufrage collectif difficile à expliquer.

Le début de la rencontre n’était pas si mal. Un manque de réussite à le finition, des stars en difficulté, mais de la bonne défense et une volonté certaine, de quoi ne pas se faire décrocher. Mais dès le deuxième quart-temps, les Voiliers ont commencé à prendre l’eau. 37 à 21 pour Denver sur la période du fait d’une attaque particulièrement statique.

Les Clippers ont perdu le deuxième quart-temps 37 à 21 !!! 😳

Attaque statique, moins d’intensité en défense, des leaders qui ont du mal à faire la différence, il va falloir se réveiller très très vite. 😤

Mais c’est le retour des vestiaires qui va faire passer la performance de Kawhi Leonard et les siens dans une autre dimension, de raté à honte. Un run de 24 à 4 réalisé par leurs adversaires qui les a définitivement enterré. Des pertes de balles dans tous les sens, des duels perdus à ne plus quoi savoir en faire et un manque d’effort évident. Une équipe jouait pour sa survie, l’autre avec la peur au ventre.

Cette séquence a fait tant de mal aux Clippers ! 🥶

Quel shoot de Michael Porter Jr.

Bien sûr James Harden est le centre de beaucoup de critiques. Sa performance le mérite, mais il n’est pas la seule raison d’un échec collectif. Kawhi Leonard a sauvé les meubles sans être extraordinaire avec 22 points, et tous les autres leaders des Clippers sont passés à côté, à commencer par Norman Powell, auteur de 9 unités à 4/11 au tir. Au global, la franchise de Los Angeles a shooté à 29% derrière la ligne.

L’adresse a été un problème, comme le manque de prise de responsabilité, mais le pire, c’est la vitesse avec laquelle L.A. a abandonné. Dès que les Nuggets ont commencé à s’envoler, il n’y a eu aucune réponse, aucun orgueil, une apathie collective qui a de quoi enrager la fanbase.

Fin du 3e QT : Nuggets 93 – 66 Clippers

Un naufrage des Voiliers. 12 minutes en enfer pour toute une fanbase ! ⛵

Il faudrait un miracle… et encore.

Magnifique quart-temps de Christian Braun et Aaron Gordon, les soldats des Nuggets sont toujours les leaders du soir ! 👏

La saison a été plus que satisfaisante, mais ne pouvait pas se terminer sur une pire note. Les Clippers gardent une réputation de losers, James Harden aussi et c’est bien dommage. Cette équipe était belle et méritait mieux !