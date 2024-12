Parmi les grandes nouveautés de cette saison NBA, l’Intuit Dome des Clippers. Fruit du génie (et du compte en banque) de Steve Ballmer, cette salle était annoncée comme un bijou de technologie. Alors, les promesses ont-elles été tenues ? TrashTalk s’est rendu sur place et vous délivre les coulisses du nouveau mastodonte de Los Angeles.

Un grand merci à Louis, qui était à Los Angeles pour nous faire vivre un match des Clippers à l’Intuit Dome.

Des places pour The Wall s’il vous plaît !

Avant de partir en direction de l’Intuit Dome, le mieux c’est de se prendre des places. Quitte à vivre une expérience de malade, autant faire le truc à fond. Donc on recherche une place pour l’incontournable The Wall.

Les Clippers l’avaient annoncé et ils n’ont pas menti. Les places pour la tribune Ultra des Voiliers ne sont pas pour tout le monde. Sauf qu’on ne se démotive pas et on part en quête du précieux sésame. Après ce qui peut ressembler à un véritable chemin de croix entre envois de mails, follows sur Instagram et apprentissage de la date d’anniversaire de Chuck The Condor afin de prouver qu’on est vraiment des die-hard fans des Clippers (en réalité, on a juste très envie de vivre cette expérience à fond), on parvient enfin à avoir des tickets.

70 dollars de dépensés pour se retrouver tout en haut de la tribune pour un Clippers – Suns qui s’annonçait déjà passionnant.

Accueilli comme des rois (ou presque) à l’Intuit Dome

C’est ici que l’Intuit Dome a été et est toujours beaucoup critiqué. En réalité, il y a deux écoles qui s’opposent : le point de vue des Angelinos et le nôtre, simples touristes à la poursuite d’une expérience incroyable.

Si on a mis 70 dollars chacun pour s’acheter une place, c’est aussi le prix qu’on a mis pour se garer sur le parking. Un prix à relativiser sachant qu’on était sept, mais on peut largement comprendre que cela dérange les spectateurs plus réguliers.

De plus, un simple coup d’œil sur les réseaux sociaux suffit à constater que les parkings de l’Intuit Dome ne sont pas au top, contrairement à tout le reste de la salle.

Justement, le reste de la salle, on s’apprête à le découvrir.

En vérité, notre arrivée commence même avant notre départ. Dis comme ça, ça semble assez particulier comme concept, on s’explique.

Quand on a pris nos places, on a dû installer une application pour transférer les billets dessus et prendre un selfie afin de remplir le Game Face ID. Toutes ces manipulations nous permettent d’emprunter une file sans queue. Mieux encore, au bout de ce tunnel, on tombe sur un employé de la salle qui nous appelle par notre prénom et qui nous accueille.

L’entrée dans l’Intuit Dome nous a pris littéralement 30 secondes. Une accessibilité unique en la matière et qui contraste avec les scènes de cohue entourant le concert de Bruno Mars au moment de l’inauguration de la salle (août 2024). Pour ceux qui ne l’ont pas, les employés de l’Intuit Dome avaient mal calculé leur coup et le concert de la star américaine avait été retardé de 30 minutes, le temps que tout le monde retrouve sa place. On passe donc d’un retard de 30 minutes à une arrivée en 30 secondes !

Les organisateurs du nouveau bijou des Clippers avaient annoncé travailler sur des solutions pour résoudre les problèmes d’accessibilité, on peut dire que là non plus, ils n’ont pas menti !

Une expérience inoubliable

Pour accéder à la boutique, pareil, il faut scanner sa tête pour pouvoir rentrer. Si l’Intuit Dome, c’était Big Brother, il fallait nous le dire.

Bref, on fait nos petites emplettes dans la joie et la bonne humeur et au moment de payer, surprise ! Pas de caisse ! Vous enfilez votre maillot, vous sortez et hop vous êtes débités automatiquement sur votre compte.

Bon, si vous êtes ici, c’est pour une chose, savoir comment ça se passe un match dans l’Intuit Dome.

Voilà qu’on s’apprête à rejoindre nos places, maillots de Nicolas Batum sur le dos parce que même à l’autre bout du monde, on reste chauvins !

Première chose, le Halo. C’est une DIN-GUE-RIE et encore, on frôle l’euphémisme. On dirait une affiche papier éclairé à la perfection. Il est difficile de le décrire, mais le résultat est incroyable.

Quand on s’apprête à rejoindre nos places, on tombe sur la seule chose normale dans cette salle unique en son genre. Une placeuse vient nous indiquer nos places sauf que là aussi, un événement irrationnel se produit.

Elle nous propose de nous descendre d’une dizaine de rangs (oui oui 10, il n’y a pas d’exagération), si on possède tous des équipements à l’effigie des Clippers. Et une dizaine de rangs plus bas, c’est THE WALL ! Vous vous doutez bien qu’on ne va pas rater une telle occasion et hop, on repasse tous à la caisse.

Nous voici tout proches de tambourins qui vont rythmer notre soirée pendant 2h30. Si la victoire des Clips n’a pas été au rendez-vous, l’ambiance, elle, a bien été présente de la première à la dernière seconde de cette rencontre.

On voulait vivre l’expérience de fou promise par Steve Ballmer, on n’a pas été déçus ! On ne peut que vous conseiller d’aller faire un tour par l’Intuit Dome si vous êtes de passage à Los Angeles. Promis, vous ne le regretterez pas.