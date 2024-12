Faisant partie des joueurs susceptibles de se faire transférer d’ici à la trade deadline du 6 février, le joueur des Nets Cam Johnson enchaîne les performances XXL depuis le début du mois de décembre. De quoi faire grimper sa cote en flèche, et potentiellement permettre à Brooklyn d’obtenir une grosse contrepartie en échange.

23,4 points, 4,8 rebonds et 3,1 passes, le tout à 50% au tir dont 44% à 3-points et 88% aux lancers-francs.

Voici les stats de Cam Johnson sur ses neuf derniers matchs. Hier encore, il a cartonné sur le parquet de Milwaukee en réalisant son quatrième meilleur match au scoring de la saison (29 points). Tout ça pour dire que l’ailier des Nets joue probablement le meilleur basket de toute sa carrière, pour le plus grand bonheur de la franchise de Brooklyn.

Cam Johnson put together another marvelous performance tonight in a Nets win over the NBA Cup champion Bucks:

29 points

5 rebounds

3 assists

85.5 TS%

Johnson’s trade value continues to rise as a bidding war from contending teams will intensify. pic.twitter.com/aXMzaDK1DF

— Evan Sidery (@esidery) December 27, 2024

Mais si les Nets ont le sourire aujourd’hui, ce n’est pas tant parce que Cam Johnson cartonne, c’est surtout parce que son niveau de jeu actuel devrait permettre à la franchise new-yorkaise de récupérer une belle contrepartie en échange dans les prochaines semaines.

Ce n’est un secret pour personne : Brooklyn veut activer le mode tanking pour obtenir un très haut choix de draft en 2025 et accélérer sa reconstruction dès la saison prochaine. Et Cam Johnson – aussi bon soit-il – ne semble plus entrer dans les plans du manager Sean Marks. Le joueur de 28 ans est en instance de départ, lui qui attire de très nombreuses convoitises à travers la NBA.

“C’est le moment (de le transférer). Il est en bonne santé, il joue le meilleur basket de sa carrière. Sa valeur ne sera jamais plus élevée qu’aujourd’hui. À moins que vous soyez convaincu du fait qu’il doit faire partie de la prochaine ère des Nets, il faut le transférer maintenant.” – Erik Slater, journaliste couvrant les Nets

Johnson possède un profil idéal pour des équipes ambitieuses : il est dans la force de l’âge, c’est un vrai sniper, il peut défendre et aider immédiatement un collectif.

C’est aussi un joueur qui ne demande pas à avoir trop la balle dans les mains, et qui est plus à l’aise quand il a des ball-handlers de référence à ses côtés. Depuis le départ de l’ancien meneur des Nets Dennis Schroder (et la blessure de Cam Thomas), Johnson montre en effet des limites en matière de playmaking (19 pertes de balle sur les cinq derniers matchs), lui qui n’a jamais eu autant de responsabilités offensives au cours de sa carrière. Dans un rôle plus limité, Cam Johnson peut vraiment apporter de l’efficacité et de la solidité à un groupe.

The OKC Thunder has expressed interest in Cam Johnson, per @JakeLFischer

(h/t @AmicoHoops ) pic.twitter.com/lnRbjJgWFO

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 21, 2024

Grizzlies, Warriors, Thunder, Mavericks, Kings…

Les équipes intéressées par les services de Cam Johnson sont légion. En plus de sa contribution sur les parquets, il possède un contrat très intéressant : encore deux ans pour seulement 43 millions de dollars après la saison actuelle, ce qui fait de lui l’un des joueurs possédant le meilleur rapport qualité/prix de la NBA.

Pour toutes ces raisons, les Nets sont en position de force dans les négociations et vont tenter d’obtenir la meilleure contrepartie possible. Ce que la franchise de Brooklyn vise en échange de Johnson ? Au moins un choix de premier tour de draft, avec en plus des choix de second tour ou un prospect prometteur.

Quelle équipe arrivera à convaincre les Nets dans les semaines à venir ?

@AnthonyIrwinLA says the price of Cam Johnson is 1 first and 2nds or a young promising prospect. pic.twitter.com/J9eN9PtzV5

— 🎯 (@KnechtFromDeep) December 24, 2024