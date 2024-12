Nous sommes le 27 décembre, Noël est dans le rétro, et la nouvelle année approche à grands pas. Une belle occasion de faire un nouveau point sur la Course au MVP. Nikola Jokic est-il toujours assis sur le trône ? Giannis Antetokounmpo ou Shai Gilgeous-Alexander peuvent-ils prendre le pouvoir ? On fait le point !

LE CLASSEMENT DE L’ÉDITION PRÉCÉDENTE

Stats : 27,1 points / 6,6 rebonds / 3,9 assists / 1,2 contre / 51,1% au tir

Bilan : 15 victoires – 14 défaites

Les dix matchs ratés par Kevin Durant cette saison jouent forcément contre lui, mais dans le même temps ils représentent l’un des meilleurs arguments dans son dossier MVP. Les Suns ont perdu neuf fois sur dix sans KD mais possèdent un bilan de 14-5 avec Easy Money Sniper sur le parquet. Bref, c’est le jour et la nuit. Durant tourne à 30 points de moyenne depuis son retour de blessure il y a quinze jours et porte aujourd’hui les Suns en l’absence de Devin Booker (blessé). S’il parvient à éviter les bobos, et que Phoenix enchaîne à nouveau les victoires comme en tout début de saison, KD pourrait grimper dans le classement du MVP.

Stats : 25,4 points / 10,2 rebonds / 3,9 assists / 4 contres / 1,1 steal / 48% au tir

Bilan : 15 victoires – 15 défaites

Pour son premier match à Noël, dans le mythique Madison Square Garden de New York, Victor Wembanyama a véritablement marqué les esprits (42 points, 18 rebonds, 4 contres). Une performance monstrueuse qui confirme sa grande forme du moment, Wemby sortant tout juste d’un titre de Joueur de la Semaine. Les cartons offensifs de Victor associés à ses folles statistiques défensives (31 points et 6 contres par match sur la quinzaine, 40% à 3-points sur 11 tentatives !) font du Français un candidat MVP de plus en plus sérieux. Ce qui lui manque encore ? Le bilan collectif. Les Spurs sont tout juste à l’équilibre après deux défaites de suite dans des matchs serrés.

Stats : 23,3 points / 4,6 rebonds / 4,6 assists / 1,6 steal / 45,3% au tir

Bilan : 26 victoires – 4 défaites

Quand vous êtes le meilleur marqueur de l’équipe possédant le meilleur bilan NBA, vous avez droit à un spot dans le Top 10 de la Course au MVP. Alors certes, Donovan Mitchell enflamme beaucoup moins les statistiques que les autres joueurs de ce classement. Mais Spida représente un véritable pilier du magnifique parcours des Cavaliers cette saison. Après un petit coup de moins bien fin novembre, Cleveland a retrouvé toutes ses couleurs : cinq victoires en cinq matchs lors de la dernière quinzaine, et neuf succès en dix rencontres depuis le début du mois de décembre.

Stats : 28,1 points / 8,3 rebonds / 7,8 assists / 2,0 steals / 46,4% au tir

Bilan : 19 victoires – 11 défaites

Très grosse tuile pour Luka Doncic, blessé au mollet lors du match de Noël après avoir déjà manqué deux rencontres pour un bobo au talon. Le phénomène slovène évoluait sur un rythme de MVP avant tous ces pépins physiques, lui qui a notamment sorti l’un des meilleurs matchs de la saison tous joueurs confondus face aux Warriors mi-décembre (45 points, 11 rebonds, 13 passes). Cette nouvelle blessure – et l’absence d’un mois qui va avec – devrait condamner Doncic dans la Course au MVP, sachant qu’il a déjà manqué huit rencontres et qu’il faut jouer minimum 65 matchs en régulière pour être éligible aux trophées de fin de saison.

Stats : 24,6 points / 13,7 rebonds / 3,5 assists / 53,8% au tir

Bilan : 20 victoires – 10 défaites

Ils ne sont pas nombreux en NBA à avoir vécu une meilleure quinzaine que Karl-Anthony Towns. Non seulement KAT n’a pas connu la moindre défaite avec ses Knicks (5 victoires en 5 matchs, désormais podium de l’Est), mais surtout il a cartonné pour son grand retour dans le Minnesota. Le 19 décembre dernier, après avoir reçu une belle ovation de son ancien public, Towns a sorti une perf’ XXL (32 points, 20 rebonds, 6 passes) dans la large victoire de son équipe face aux Wolves. Et pendant ce temps-là, Minnesota galère toujours à trouver le bon équilibre avec Julius Randle. Qui a gagné le trade à votre avis ?

Stats : 25,7 points / 11,4 rebonds / 3,4 assists / 2,1 contres / 1,3 steal / 52% au tir

Bilan : 17 victoires – 13 défaites

Touché à la cheville lors du Christmas Day à Golden State, Anthony Davis connaît un nouveau bobo alors que les Lakers ont réussi à se remettre la tête à l’endroit ces deux dernières semaines. AD a évidemment participé au regain de forme des Californiens (4 victoires en 5 matchs), sortant une masterclass face aux Grizzlies (40 points, 16 rebonds) avant d’axer sa domination sur le secteur du rebond et en défense. Il n’y a désormais plus qu’à croiser les doigts pour que Davis revienne au plus vite sur les terrains, afin de ne pas prendre trop de retard sur ses principaux concurrents de la Course au MVP.

Stats : 29,0 points / 9,5 rebonds / 5,6 assists / 1,1 steal / 46,6% au tir

Bilan : 22 victoires – 8 défaites

“L’objectif principal, c’est de refaire ce qu’on a fait en juin, pas de gagner le MVP”. Jayson Tatum pense avant tout au collectif mais pour la première fois de la saison, les Celtics connaissent aujourd’hui un vrai coup de moins bien (3 défaites en 4 défaites). Difficile néanmoins de pointer du doigt Tatum. Sur la dernière quinzaine, JT a lâché un énorme triple-double à Chicago (43 points, 15 rebonds, 10 passes), il a retrouvé une grosse adresse au tir (53% dont 44% à 3-points), et continue sa très grosse moisson au rebond (13 par soir !). Tatum était également forfait lors de la défaite de Boston à Orlando juste avant Noël.

Stats : 32,7 points / 11,6 rebonds / 6,0 assists / 1,5 contre / 61,3% au tir

Bilan : 16 victoires – 13 défaites

Vainqueur de la NBA Cup et élu MVP de la compétition après avoir dominé les débats à Las Vegas, Giannis Antetokounmpo a ajouté une ligne supplémentaire à son énorme palmarès ainsi qu’un argument dans son dossier MVP. On peut dire ce qu’on veut de la NBA Cup, ça reste une compétition à gagner, et le Greek Freak s’est imposé en patron face au Thunder de Shai Gilgeous-Alexander. Néanmoins, Giannis n’a pas vraiment pu capitaliser depuis. Il a manqué trois matchs consécutifs à cause de douleurs au dos tandis que les Bucks connaissent une mini gueule de bois (2 défaites en 4 matchs) depuis leur succès à Vegas. Dommage.

Stats : 30,7 points / 12,6 rebonds / 9,4 assists / 1,7 steal / 56,7% au tir

Bilan : 16 victoires – 12 défaites

Considéré comme le MVP de la NBA par la presse US après un récent sondage, Nikola Jokic laisse pour la première fois son spot de leader dans notre classement. Le Joker reste en effet sur une quinzaine bien plus “humaine” sur le plan individuel (25,7 points, 9,5 rebonds, 7 passes de moyenne). Paradoxalement, les Nuggets vont un peu mieux (4 victoires en 6 matchs) même si l’irrégularité collective n’est jamais bien loin à Denver. Jokic a notamment pu compter sur des bonnes performances de Jamal Murray, Russell Westbrook ou encore Michael Porter Jr., tandis que le retour d’Aaron Gordon continue de faire du bien.

Stats : 31,1 points / 5,7 rebonds / 6,1 assists / 1,1 contre / 2,0 steals / 51,6% au tir

Bilan : 24 victoires – 5 défaites

En dehors de sa finale ratée face aux Bucks en NBA Cup, qui n’entre pas dans les comptes de la saison régulière, Shai Gilgeous-Alexander démonte la concurrence match après match avec le Thunder. Cela fait désormais neuf succès de suite pour Oklahoma City et même 13 en 14 matchs (sans Chet Holmgren) ! SGA enchaîne les masterclass, avec notamment deux perfs consécutifs à 40 points ces derniers jours dont un record en carrière égalé contre Indiana (45). Efficacité, clutchitude, régularité dans l’excellence, polyvalence, contribution des deux côtés du terrain et gros succès collectif, le dossier MVP de Shai pèse de plus en plus lourd.

Mentions honorables : James Harden (Clippers), Alperen Sengun (Rockets), Jalen Brunson (Knicks), Kyrie Irving (Mavericks), Stephen Curry (Warriors), Tyler Herro (Heat), Trae Young (Hawks), Ja Morant et Jaren Jackson Jr. (Grizzlies), Jaylen Brown (Celtics), Anthony Edwards (Wolves), Jalen Williams (Thunder), Evan Mobley et Darius Garland (Cavaliers), Cade Cunningham (Pistons).