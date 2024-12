Alors que les équipes NBA ont toutes joué environ 25 matchs cette saison, et que la NBA Cup se dirige vers Las Vegas pour le Final Four ce week-end, le moment est idéal pour faire un nouveau point sur la Course au MVP. Qui entre dans le Top 10 ? Qui sort ? Qui est le plus gros concurrent de Nikola Jokic ? On fait le point !

LE CLASSEMENT DE L’ÉDITION PRÉCÉDENTE

Stats : 18,8 points / 10,6 rebonds / 5,3 assists / 1,0 contre / 1,2 steal / 47,6% au tir

Bilan : 17 victoires – 8 défaites

Les Houston Rockets sont deuxièmes de l’Ouest et iront à Las Vegas pour disputer le Final Four de la NBA Cup. Ce superbe succès collectif s’explique par le fait que les Fusées possèdent la deuxième meilleure défense NBA, ainsi qu’un pivot turc nommé Alperen Sengun (Joueur de la Semaine début décembre). S’il score moins que la saison dernière, Alpy réalise sa meilleure saison au rebond, à la passe et en défense. Ime Udoka – son coach – voulait plus d’impact physique de sa part et qu’il “arrête de pleurer” face aux contacts. Message reçu ! Sa polyvalence a éclaboussé aux yeux de tout le monde hier face aux Warriors (26 points, 11 rebonds, 5 passes, 3 steals) en 1/4 de finale de la NBA Cup.

Stats : 21,6 points / 6,8 rebonds / 8,5 assists / 1,6 steal / 37,9% au tir

Bilan : 14 victoires – 11 défaites

Que ceux qui avaient les Clippers dans le Top 6 de l’Ouest après 25 matchs lèvent le doigt. Malgré le départ de Paul George et la blessure de Kawhi Leonard, l’équipe de Los Angeles déjoue les pronostics et James Harden n’est pas étranger à cela. Si la première raison du succès des Clips est leur défense, la capacité du Barbu à porter une attaque sur ses épaules reste impressionnante à 35 balais. Alors certes, ses pourcentages au tir sont cracra. Mais la polyvalence d’Harden et son don pour chercher des lancers tout en mettant ses copains dans les bonnes positions sont cruciaux pour LA. Au cours de la dernière quinzaine, Ramesse a même enclenché le mode 2018 contre Denver (39 points, 11 passes, 9 rebonds) et Washington (43 points). Comme quoi, “bien manger et bien dormir”, ça peut aider.

Stats : 23,7 points / 4,8 rebonds / 4,4 assists / 1,5 steal / 45,1% au tir

Bilan : 21 victoires – 4 défaites

Sixième il y a quinze jours, Donovan Mitchell chute logiquement dans le classement du MVP. Raison numéro 1 : les Cavs sont un peu tombés de leur nuage avec trois défaites sur leurs sept derniers matchs. Raison numéro 2 : le coup de moins bien de Spida explique en partie celui de Cleveland. Limité à 12 points seulement dans chacune des deux défaites à Atlanta et Miami, Mitchell est en panne d’adresse (41% au tir sur la quinzaine) et a plutôt laissé la lumière à Evan Mobley ou encore Darius Garland. On retiendra tout de même sa perf’ XXL face aux Celtics début décembre, quand il a porté Cleveland dans le money time pour battre le champion en titre.

Stats : 24,9 points / 13,6 rebonds / 3,2 assists / 52,9% au tir

Bilan : 15 victoires – 10 défaites

Karl-Anthony Towns est le meilleur scoreur des Knicks, il est le meilleur rebondeur NBA cette saison, il est clutch quand il faut, et a même remporté son duel face à Nikola Jokic fin novembre (ce qui est suffisamment rare pour être souligné). L’intérieur de New York coche beaucoup de cases dans sa première saison à Big Apple. Et sous son impulsion, les Knicks ont remporté six de leurs neuf derniers matchs pour prendre place dans le Top 4 de la Conférence Est. Autre argument qui joue pour lui : New York montre des difficultés en attaque quand il n’est pas sur le terrain, comme le prouve la défaite contre les Pistons le 7 décembre (absent pour une douleur au genou) où son adresse extérieure et sa présence au rebond ont beaucoup manqué.

Stats : 28,1 points / 8,4 rebonds / 7,9 assists / 2,1 steals / 44,6% au tir

Bilan : 16 victoires – 9 défaites

Mesdames et messieurs, Luka Doncic vient officiellement d’intégrer le classement du MVP. Il a fallu attendre plus longtemps que prévu, le Slovène prenant un sacré retard à cause d’un début de saison décevant (pour ses standards) suivi d’une blessure mi-novembre. Doncic est néanmoins revenu en bombe comme le prouve son titre de Joueur de la Semaine remporté ce lundi. Enchaînant triple-doubles et gros cartons offensifs (sauf contre le Thunder), Luka a permis aux Mavericks de poursuivre sur leur formidable dynamique, eux qui avaient réussi à accumuler les victoires sans lui. Si Doncic continue sur sa lancée, on devrait rapidement le revoir dans le Top 5 de la Course au MVP.

Stats : 27,5 points / 11,2 rebonds / 3,5 assists / 2,0 contres / 1,3 steal / 52,9% au tir

Bilan : 13 victoires – 11 défaites

À l’image des Lakers, Anthony Davis est en chute libre dans le classement du MVP. Comment pourrait-il en être autrement au vu de ses performances récentes et des résultats de son équipe ? Début décembre, les Lakers ont enchaîné trois défaites dont deux raclées contre Minnesota et Miami. Dans ces deux matchs, AD a été limité à… 12 et 8 points, tout en prenant l’eau défensivement comme l’ensemble de ses coéquipiers. Des perfs indignes pour un candidat MVP. S’il s’est repris lors de ses dernières sorties (38 et 30 points), Anthony Davis ne peut pas se permettre de tels trous d’air s’il veut suivre le rythme des monstres se trouvant devant lui au classement.

Stats : 28,2 points / 8,9 rebonds / 5,7 assists / 1,2 steal / 45,3% au tir

Bilan : 19 victoires – 5 défaites

Jayson Tatum est en mode montagnes russes au niveau du scoring et de l’adresse au tir, mais il compense par un jeu all-around peut-être plus abouti que jamais. JT se bat fort au rebond (11,2 prises de moyenne sur la quinzaine), il brille au niveau du playmaking et n’oublie pas de défendre. Sa performance dans la victoire récente de Boston face aux Bucks – 34 points, 10 rebonds, 5 passes – reflète bien la dimension prise par Tatum. Néanmoins, l’ailier star des Celtics devra encore plus marquer les esprits s’il veut décrocher son premier titre de MVP. Car malgré les excellents résultats de Boston, la concurrence est très rude sur le plan individuel.

Stats : 30,2 points / 5,4 rebonds / 6,3 assists / 1,0 contre / 1,8 steal / 51,5% au tir

Bilan : 19 victoires – 5 défaites

La masterclass de Shai Gilgeous-Alexander (39 points) dans le match de NBA Cup face aux Mavs symbolise parfaitement la forme étincelante de la star du Thunder. SGA sur la dernière quinzaine ? C’est 33,3 points de moyenne, avec 5,9 rebonds, 6,4 passes, 1,6 interception et presque 1 contre, le tout à plus de 54% de réussite au tir ! Une production calibre MVP, à laquelle il faut évidemment ajouter les excellents résultats du Thunder (huit victoires sur les neuf derniers matchs, toujours sans Chet Holmgren), leader incontesté de la Conférence Ouest sur les 25 premiers matchs de la saison. Et si c’était la bonne année pour SGA ?

Stats : 32,7 points / 11,4 rebonds / 6,0 assists / 1,5 contre / 61,2% au tir

Bilan : 13 victoires – 11 défaites

Au vu des perfs de zinzin de Giannis Antetokounmpo cette saison et de la belle dynamique des Bucks, ce n’était qu’une question de temps avant que le Greek Freak ne monte sur le podium du MVP Ranking. On a même envisagé de le mettre tout en haut au vu des difficultés rencontrées par les Nuggets de Nikola Jokic. Sous l’impulsion de Giannis (huit matchs à minimum 30 points sur les neuf derniers), Milwaukee reste sur 11 victoires en 14 matchs et a intégré le Top 6 de l’Est. Cerise sur le gâteau : le Freak et ses copains iront une nouvelle fois à Las Vegas pour disputer le Final Four de la NBA Cup après leur victoire contre Orlando (37 points pour le Grec). Remporter un troisième titre de MVP, ça fait partie des principaux objectifs d’Antetokounmpo cette saison. On peut dire qu’il met toutes les chances de son côté.

Stats : 32,3 points / 13,6 rebonds / 10,2 assists / 1,8 steal / 56,3% au tir

Bilan : 12 victoires – 10 défaites

Avec Nikola Jokic sur le terrain, les Nuggets possèdent la meilleure attaque et le meilleur net rating de la NBA. Sans Nikola Jokic sur le terrain, les Nuggets possèdent la pire attaque et le deuxième pire net rating de la NBA. On pourrait s’arrêter là pour justifier l’aspect valuable de Jokic, mais le monstre de Denver reste en plus sur une quinzaine monumentale sur le plan individuel. Malgré les résultats décevants de Denver (3 victoires – 3 défaites, dont un revers à… Washington), Jokic a tout détruit sur son passage avec notamment une explosion à 56 pions contre Washington (record en carrière), suivi d’un match à 48 unités le lendemain à Atlanta. Il a aussi dépassé Magic Johnson au nombre de triple-doubles en carrière. Tout simplement injouable.

_______

Mentions honorables : Franz Wagner (Magic), Stephen Curry (Warriors), Victor Wembanyama (Spurs), Jalen Brunson (Knicks), Kyrie Irving (Mavs), Tyler Herro (Heat), Ja Morant et Jaren Jackson Jr. (Grizzlies), Trae Young et Jalen Johnson (Hawks), Anthony Edwards (Wolves), Jaylen Brown (Celtics), Jalen Williams (Thunder), Kevin Durant (Suns), Evan Mobley et Darius Garland (Cavs).