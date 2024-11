La Course au MVP 2024-25 : n’oublions pas Giannis Antetokounmpo !

Comme vous le savez, sur TrashTalk, le mercredi rime avec Course au MVP. La saison NBA 2024-25 a commencé il y a un peu plus d’un mois et c’est donc l’occasion de faire un nouveau point dans la course au plus prestigieux des trophées individuels. Nikola Jokic est-il toujours premier ? Le podium a-t-il changé ? Qui entre dans la discussion ? Qui dégage ?

LE CLASSEMENT DE L’ÉDITION PRÉCÉDENTE

Stats : 23,6 points / 10,0 rebonds / 3,2 assists / 3,6 contres / 1,3 steal / 47,6% au tir

Bilan : 10 victoires – 8 défaites

Après un retard à l’allumage, Victor Wembanyama a lancé sa saison et ça fait de gros dégâts. À son compteur personnel cette saison : un match en 5-by-5, une explosion à 50 pions, ou encore un quasi triple-double avec 24 points – 13 rebonds – 9 contres. Au cours des trois dernières semaines, Victor a clairement trouvé son rythme en attaque (32 points de moyenne sur les six derniers matchs, 44% à 3-points sur 13 tentatives par soir !) tout en restant ce monstre défensif qui fait tant flipper la concurrence. Sous son impulsion, et avec les contributions du duo de vétérans Harrison Barnes – Chris Paul ainsi que la progression du rookie Stephon Castle (qui ont assuré pendant la mini-absence de Wemby), les Spurs ont remporté six de leurs huit derniers matchs.

Stats : 23,4 points / 5,5 rebonds / 5,6 assists / 1,8 steal / 47,4% au tir

Bilan : 12 victoires – 7 défaites

Quand Paolo Banchero s’est blessé pour plusieurs semaines en tout début de saison, on s’inquiétait pour le Magic, qui avait enchaîné cinq défaites sans son franchise player. Depuis, Orlando a non seulement sorti la tête de l’eau, mais squatte carrément le podium de l’Est après avoir remporté neuf de ses dix derniers matchs. La première raison de ce succès : Franz Wagner. L’Allemand qui pèse 224 millions de dollars porte le Magic sur ses épaules, démontrant une superbe polyvalence et une capacité à take over en fin de match (coucou les Lakers). Wagner semble avoir retrouvé son shoot extérieur cette saison (35,6% de loin), il a progressé dans le playmaking et la lecture des défenses, tout ça en enchaînant les cartons au scoring (27 points et 7 passes de moyenne sur les dix derniers matchs). Kaiser Franz !

Stats : 26,3 points / 12,6 rebonds / 3,1 assists / 54,8% au tir

Bilan : 10 victoires – 7 défaites

On ne sait pas si c’est plutôt Karl-Anthony Towns ou Jalen Brunson qui mérite le plus, mais on devait avoir un joueur des Knicks dans le classement. New York semble avoir trouvé son rythme de croisière grâce à une attaque exceptionnelle (deuxième rating offensif de la NBA), symbolisée notamment par son axe meneur – pivot. Au final, on a voulu mettre KAT en avant pour sa production calibre MVP. La recrue des Knicks est sur un nuage offensivement et propose ses meilleures stats en carrière à l’efficacité (55% au tir dont 47% à 3-points !). Si défensivement ça reste compliqué, Towns n’aurait pas pu rêver meilleure intégration dans l’attaque new-yorkaise. Même les petits pépins physiques de ce début de saison (mollet, dos, genou) ne peuvent pas le ralentir…

Stats : 22,4 points / 5,4 rebonds / 6,5 assists / 1,6 steal / 47,5% au tir

Bilan : 12 victoires – 5 défaites

Dans le Top 5 de notre premier MVP Ranking de la saison, Stephen Curry perd deux places après une quinzaine mitigée. Les Warriors sont un peu retombés de leur nuage avec deux défaites très crades contre San Antonio et Brooklyn ces derniers jours (ils menaient de 17 et 18 points en fin de troisième quart-temps…), et Steph n’a toujours pas atteint la barre des 30 points depuis son explosion face aux Mavs de Klay Thompson le 12 novembre dernier. On sait que Steve Kerr tente de préserver le Chef (moins de 30 minutes par match, un petit pépin au genou à surveiller), mais cela commence à être contre-productif pour Golden State. On attend une réaction de Curry et des Dubs lors des prochaines sorties.

Stats : 24,4 points / 4,4 rebonds / 3,7 assists / 1,4 steal / 47% au tir

Bilan : 17 victoires – 1 défaite

Si Donovan Mitchell et les Cavaliers ont connu leur première défaite de la saison à Boston il y a une semaine, cela n’empêche pas Spida de gratter une place dans le classement du MVP. Au cours des deux dernières semaines, l’arrière All-Star s’est montré clutch face aux Sixers, il a planté 37 points contre les Bulls (record de la saison) et 35 face aux Celtics, tout en continuant à montrer une belle polyvalence et une grosse efficacité à 3-points (41% cette saison). Au vu de la puissance collective de Cleveland actuellement, Mitchell n’a pas toujours besoin de forcer son talent et peut même se permettre de prendre des jours de repos. Pas sûr que ça l’aide dans la course au MVP, mais c’est tout bénéf pour lui et les Cavs sur le long terme.

Stats : 32,4 points / 11,9 rebonds / 6,4 assists / 1,4 contre / 60,8% au tir

Bilan : 9 victoires – 9 défaites

Giannis Antetokounmpo n’a visiblement pas trop apprécié le fait d’être oublié dans notre première édition du MVP Ranking il y a deux semaines. Depuis ? 59 points plantés sur la tête des Pistons, deux triple-doubles, et des moyennes de 35 points – 12 rebonds – 8 passes – 2 contres. En résumé : le Greek Freak détruit tout sur son passage. Inarrêtable quand il va au cercle, favorisant avec succès le tir mi-distance par rapport au shoot à 3-points, et possédant une meilleure relation avec Damian Lillard, Giannis a clairement enclenché le mode MVP. Le Joueur de la Semaine à l’Est a permis aux Bucks de remporter sept de leurs huit derniers matchs pour revenir dans le Top 5 de la conférence après un départ catastrophique.

Stats : 29,2 points / 5,1 rebonds / 6,5 assists / 1,1 contre / 1,7 steal / 50,9% au tir

Bilan : 13 victoires – 4 défaites

Sans Chet Holmgren, Shai Gilgeous-Alexander est clairement monté en puissance pour permettre au Thunder de reprendre place sur le trône de la Conférence Ouest. Toujours hyper régulier au scoring, en réussite à 3-points (47% sur 5 tentatives au cours des quinze derniers jours) et de plus en plus dangereux pour faire jouer ses copains (8 passes décisives sur les quatre derniers matchs), SGA joue actuellement son meilleur basket de la saison. Le retour de blessure d’Isaiah Hartenstein n’est sans doute pas étranger à ça. Le pivot pose des écrans plasma pour libérer de l’espace à Gilgeous-Alexander et lui permettre de disséquer les défenses à travers son scoring ou son playmaking. Avec sa contribution défensive en plus, Shai se rapproche de plus en plus du podium du MVP.

Stats : 28,4 points / 8,2 rebonds / 5,8 assists / 1,4 steal / 45,1% au tir

Bilan : 15 victoires – 3 défaites

Les Celtics sont sur six victoires consécutives et sont la seule équipe à avoir fait chuter Cleveland cette saison, un match dans lequel Jayson Tatum a brillé (33 points, 12 rebonds, 7 passes), juste après avoir crucifié les Raptors au buzzer. Depuis, la réussite offensive fuit un peu JT, mais il compense par une belle polyvalence des deux côtés du terrain. Tatum continue notamment de grandir en tant que playmaker au sein du redoutable collectif de Boston. Il est également utilisé efficacement en tant que poseur d’écran, ce qui rend l’attaque des Celtics encore plus galère à défendre. Tout cela permet à la star des Celtics de garder sa place sur le podium. Pour espérer monter plus haut ? Il faut avoir un peu plus de régularité au scoring, et lâcher quelques statements histoire de marquer les esprits.

Stats : 29,8 points / 11,4 rebonds / 2,9 assists / 2,1 contres / 1,3 steal / 55,4% au tir

Bilan : 10 victoires – 7 défaites

Passage difficile pour les Lakers, qui restent sur trois défaites dont deux raclées face aux Nuggets de Nikola Jokic puis les Suns du Big Three Durant – Booker – Beal. Dans ce marasme, difficile de pointer du doigt Anthony Davis. Certes, ses lancers-francs ratés dans le money time contre Orlando coûtent cher, et AD a pris l’eau comme tout le monde face au Joker et sa bande, mais le monosourcil continue de jouer comme un MVP des deux côtés du terrain. Soir après soir, Davis enchaîne les chantiers dans la raquette malgré un bobo au pied, tout en réalisant sa meilleure saison au shoot extérieur (38% de loin). Le vrai problème chez les Lakers, c’est qu’AD est complètement isolé en défense : “On est tout en bas, ce serait déjà très bien d’être au moins une équipe moyenne en défense” a récemment déclaré Davis…

Stats : 29,7 points / 13,4 rebonds / 10,9 assists / 1,5 steal / 55,9% au tir

Bilan : 9 victoires – 7 défaites

Nikola Jokic a pris tellement d’avance durant les trois premières semaines de la saison qu’il peut se permettre une quinzaine moyenne et tout de même garder sa place au sommet du MVP Ranking. Pour assister à la naissance de son fils, Jokic a manqué trois rencontres de suite, et les Nuggets ont perdu deux fois en trois matchs depuis son retour. La raclée face aux Knicks (145-118) était violente, à tel point que le coach Michael Malone a demandé plus de leadership de la part du Joker. Néanmoins, ce dernier reste le meilleur joueur NBA cette saison, repoussant toujours un peu plus les limites de l’efficacité, de la polyvalence et même de l’insolence.

_______

Mentions honorables : LaMelo Ball (Hornets), James Harden (Clippers), Anthony Edwards (Wolves), De’Aaron Fox (Kings), LeBron James (Lakers), Kevin Durant (Suns), Kyrie Irving (Mavericks), Jalen Brunson (Knicks), Jaylen Brown (Celtics), Darius Garland et Evan Mobley (Cavaliers), Jalen Williams (Thunder)…