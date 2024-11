Houston Rockets : décollage immédiat ?! Apéro TrashTalk

Après leur gros jump de la saison dernière, les Houston Rockets continuent leur ascension et se retrouvent actuellement dans le Top 3 de la Conférence Ouest. Fallait bien qu’on en parle dans un Apéro TrashTalk !

ARRRRRRRGH !! Non !! Pas le TrashTalk Curse ! Mes amis les Rockets, c’est votre tour ! Auteurs d’un formidable début de saison, les soldats de Houston se positionnent en équipe dangereuse dans la Conférence Ouest ! Une défense de fer, un collectif soudé, un jeu physique et un groupe complet, jusqu’où cette équipe peut-elle aller ? Et est-ce que leur manque de réussite au tir va leur jouer des tours au final ? Jabari Smith, à garder dans le 5 majeur ? C’est l’heure de l’Apéro Rockets !