Pour la veille de Thanksgiving, la NBA fait carton plein avec un programme XXL de 14 rencontres. Voici un tour d’horizon des affiches incontournables de la soirée.

Le programme NBA de ce soir

Washington Wizards – Los Angeles Clippers à 1h

Philadelphia 76ers – Houston Rockets à 1h

Orlando Magic – Chicago Bulls à 1h

Indiana Pacers – Portland Trail Blazers à 1h

Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks à 1h

Charlotte Hornets – Miami Heat à 1h

Dallas Mavericks – New York Knicks à 1h30

New Orleans Pelicans – Toronto Raptors à 2h

Minnesota Timberwolves – Sacramento Kings à 2h

Memphis Grizzlies – Detroit Pistons à 2h

San Antonio Spurs – Los Angeles Lakers à 2h30

Utah Jazz – Denver Nuggets à 3h

Phoenix Suns – Brooklyn Nets à 3h

Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder à 4h

Ja Morant et LaMelo Ball sur le pont

Ja Morant et LaMelo Ball sont deux excellentes raisons de suivre ce magnifique sport qu’est le basketball. Bonne nouvelle, ce soir ils seront tous les deux en action. D’un côté, LaMelo Ball et ses Hornets reçoivent le Miami Heat à partir d’une heure du matin. Deux équipes qui ne brillent pas des masses en ce début de saison, mais un coup de chaud du meneur des Frelons peut assez rapidement attirer notre regard.

Ja Morant reçoit les Pistons, probablement privés de Cade Cunningham. Quelle(s) dinguerie(s) va-t-il encore nous lâcher ?

Les Kings de retour sur le droit chemin ?

Sur une série de quatre défaites consécutives, Sacramento aimerait bien sortir la tête de l’eau. Ça pourrait bien être pour ce soir avec le déplacement à Minnesota. Les Rois défient des Loups qui restent sur trois défaites consécutives dont une en prolongation face aux Rockets. Avec un Malik Monk qui se met en jambes et un Big 3 productif, les Kings pourraient bien faire un joli coup à Minneapolis.

Stephen Curry vs Shai Gilgeous-Alexander

Pour finir la soirée, sortez le popcorn ! Deux des plus grands artistes de cette Ligue se défient avec d’un côté Stephen Curry et de l’autre Shai Gilgeous-Alexander. En prime, Thunder et Warriors sont parmi les meilleures équipes de l’Ouest, même si Golden State connaît un léger coup de moins bien avec deux défaites alors que les hommes de Steve Kerr avaient, à chaque fois, au moins 17 points d’avance.

Quoi qu’il en soit, cette affiche a tout pour faire des étincelles donc restez branchés à partir de 4h du matin.