Premier coup de mou pour les Warriors en ce début de saison NBA. Après avoir réalisé un premier mois très convaincant, Golden State vient d’enchaîner deux défaites très crades, craquant à chaque fois en fin de match face à des équipes plus faibles.

Ce week-end à San Antonio, Stephen Curry et ses copains menaient de 17 points dans les dernières minutes du troisième quart-temps.

Cette nuit contre Brooklyn, à la maison, les Warriors possédaient un avantage de 18 points dans le troisième quart.

Dans les deux matchs, Golden State a perdu.

Pour une équipe comme les Warriors qui avait remporté 12 de ses 15 premiers matchs, et qui a comme ambition de retrouver les hauteurs de la Conférence Ouest cette saison, forcément ça fait tache. Les raisons derrière ce double choke ? Stephen Curry a sa petite idée.

“Notre incapacité à garder la même énergie, la même intensité, notamment sur le plan défensif” a déclaré Steph après la défaite contre Brooklyn. “On doit trouver un moyen de garder notre calme quand l’adversaire met ses shoots. Dans la Ligue actuelle, il y a du talent partout, il faut s’attendre à encaisser des runs, mais à domicile on doit être capables de redresser la barre plus rapidement qu’à l’extérieur.”

Comme le dit Steph, les Warriors n’ont pas réussi à contrer le momentum adverse quand les Nets, ou les Spurs quelques jours avant, ont commencé à chauffer à la fin du troisième quart-temps. Au contraire, la défense prend l’eau, et l’attaque a tendance à se désorganiser au lieu d’exécuter efficacement les systèmes offensifs.

“Je ne pense pas que ce soit une question de fatigue, c’est une question d’exécution” a ajouté le coach Steve Kerr. “On a quelques jours devant nous pour bien s’entraîner, travailler sur notre exécution, et on espère que ça nous permettra de nous remettre sur les rails.”

Steve Kerr ne veut pas surréagir après ces deux défaites, mais dans le même temps il sait qu’il y a des choses à régler pour éviter que ces fins de match complètement foirées ne se reproduisent.

Parmi elles, il y a peut-être les rotations. Pour la deuxième fois consécutive, les Warriors ont commencé à craquer quand Stephen Curry et Draymond Green étaient ensemble sur le banc en fin de troisième quart-temps. On sait à quel point ces deux-là sont au cœur du système offensif des Warriors, et sans eux c’est toute l’attaque qui a déraillé.

Cela a donné des opportunités en transition aux Nets, en particulier sur les pertes de balle, opportunités qui ont donné confiance et rythme à l’attaque de Brooklyn. Les Nets ont remporté le dernier quart 41-28 grâce à un grand Dennis Schroder et de jeunes role players (Jalen Wilson, Ziaire Williams, Trendon Watford et même Tyrese Martin), le coach Jordi Fernandez se permettant de laisser les titulaires Cam Thomas et Cam Johnson sur le banc.

En NBA, vous ne pouvez pas vous permettre de redonner vie à une équipe, même les Brooklyn Nets. C’est difficile de stopper les runs et d’éteindre un incendie quand l’équipe d’en face prend feu. Les Warriors l’ont appris à leurs dépens deux fois de suite, à eux désormais de se remettre la tête à l’endroit pour jouer des matchs de 48 minutes et pas 36.

Cela tombe bien, il faudra bien ça pour rivaliser avec le Thunder lors du prochain match.

