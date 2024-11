Complètement dépassés par les Knicks la nuit dernière, les Nuggets ont pris une leçon et doivent clairement se remettre en question. Nikola Jokic et Michael Malone n’ont pas hésité à employer les termes après la défaite de Denver 145-118.

En conférence de presse d’après-match, le coach des Nuggets a mis tout le monde on the spot, soulignant la performance assez pathétique de son équipe en défense, le faible impact physique de ses joueurs, et même le manque de leadership de ses cadres Nikola Jokic et Jamal Murray.

Jokic, justement, a été interrogé sur les propos de son coach, et n’a pas cherché à se cacher.

“Le coach a raison. Dans nos matchs, on a toujours 20 points de retard à la mi-temps [-23 face aux Knicks, ndlr]. Est-ce qu’on ne s’échauffe pas correctement, est-ce qu’on n’arrive pas à se réveiller à temps, est-ce qu’on ne joue pas assez dur ? Je ne sais pas ce qui se passe, mais on doit être meilleurs collectivement.”

Être meilleurs collectivement, mais surtout être beaucoup plus réguliers dans l’effort, l’intensité et l’impact physique. Nikola Jokic espère que l’humiliation face aux Knicks servira de réveil aux Nuggets.

“Je pense que vous pouvez toujours apprendre de ce genre de matchs. Ce que font les autres équipes, comment elles nous abordent, et comment elles ont pu réaliser un tel match (face à nous). Se faire gifler, ça peut faire du bien, juste histoire de se réveiller.”

Les Nuggets restaient sur une victoire très convaincante face aux Lakers à Los Angeles (127-102), mais ont montré un tout autre visage face aux Knicks la nuit dernière. C’est parfois difficile de comprendre comment les hommes de Michael Malone peuvent montrer deux visages si différents d’un match à l’autre, et parfois même dans le même match. Jamal Murray, loin d’être irréprochable cette saison, a tenté d’apporter une explication qui ne devrait… rassurer personne.

“C’est une longue saison. Les joueurs ont une vie en dehors du basket. Nous venons de battre Los Angeles à Los Angeles. Certains de nos joueurs vivent à Los Angeles et sont donc restés à Los Angeles. Je pense que tout le monde n’était pas concentré, et c’est ce qui arrive quand on n’est pas concentré.” – Jamal Murray

Que ce soit Michael Malone, Nikola Jokic ou Jamal Murray, les piliers de la franchise de Denver ont bien conscience qu’il faut se bouger.

Les Nuggets affichent aujourd’hui un bilan décevant de neuf victoires pour sept défaites, eux qui ont perdu quatre de leurs six derniers matchs. Ils ne sont que huitièmes à l’Ouest…

Source texte : DNVR Nuggets

