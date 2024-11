Les Knicks se promènent chez les Nuggets (118-145)

Sans doute l’affiche de la nuit, celle qui promettait – sur le papier – le match le plus serré. La science du terrain, bien imprévisible, nous a malheureusement complètement trompé, avec des Knicks bien trop au dessus des Nuggets pour avoir un match ne serait-ce qu’à peine disputé. Nikola Jokic a connu sa première “mauvaise” soirée de la saison.

“F*ck it, Jokic x2”

Tels sont les mots du rédacteur de cet article dans la conversation de l’équipe de TrashTalk en TTFL, quelques heures avant le début du match. Persuadé que le triple MVP va corriger les Knicks comme il corrige la NBA depuis le début de la saison. Il ne savait pas encore qu’il s’était fortement fourvoyé concernant ce choix.

Les Nuggets ont regardé les Knicks dans les yeux pendant cinq minutes. Dès l’entame, New York exerce une pression défensive intense. Nikola Jokic est en galère pour défendre sur Karl-Anthony Towns, et rate de manière inhabituelle en attaque (22 points à 9/20 au tir, 7 rebonds, 7 passes). OG Anunoby s’amuse de Jamal Murray, et signe une performance offensive énorme cette nuit (40 points à 16/23 au tir dont 5/6 depuis South Park). Jalen Brunson attaque contre des plots (désolé de la dureté de la phrase, mais ce n’est vraiment pas loin de la réalité) et signe son meilleur match en carrière à la passe (23 points, 16 assists). Une première mi-temps bien similaire à celle proposée contre les Mavericks.

Sauf que cette fois, la remontada n’aura pas lieu. Pourcentages dégueulasses pour la plupart du groupe de Michael Malone en début de rencontre, surtout de la part du trio Peyton Watson, Christian Braun, Russell Westbrook. Jamal Murray, Nikola Jokic et Michael Porter Jr s’en sortent à meilleur compte, mais le tout reste particulièrement timide. Lorsque les tirs se mettent à rentrer, l’écart est déjà rédhibitoire. Dans le même temps, les Knicks enchaînent avec une efficacité rare : près de 60% au tir sur le match, plus de 50% à 3-points.

🗣️ DEUUUUCE pic.twitter.com/nhi6q29vKb

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) November 26, 2024

Cette victoire des Knicks est rassurante après la bavure contre le Jazz. Côté Nuggets, elle doit inquiéter un peu. Certes, New York est une des meilleures attaques de NBA. Ce n’est pourtant pas une raison pour aussi vite lâcher la partie dans l’esprit. Dès la moitié du deuxième quart, on a senti un fort vent de résignation depuis nos écrans. Ce qui n’est pas dans l’habitude de ce groupe. Et pour une fois, ce groupe n’a justement pas été sauvé par les prouesses d’un quadruple MVP en puissance. Sans repère, sans guide, Denver n’a pu que plier, sèchement.

Il faudra absolument montrer un meilleur visage face à Utah, dans la nuit de mercredi à jeudi (3h). Les Knicks iront eux à Dallas, à 1h30, également ce jeudi nuit.