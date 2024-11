Highlights : le retour de Ja Morant, un régal pour les yeux

Huit matchs d’absence, à peine le temps de ne plus penser au talent énorme de Ja Morant. De retour cette nuit sur les parquets, il a proposé ce qu’il savait faire de mieux : le spectacle. Sa ligne statistique n’est pas monstrueuse (22 points, 11 passes à 6/12 au tir) mais les images sont elles sublimes. On se doit donc bien de vous les partager.

La situation s’améliore un poil à Memphis, car le boss du coin est enfin de nouveau au commandement des affaires. Et quand il s’y met, ça y va dans tous les sens, toujours avec un dynamisme qui surprend même pour ceux, comme nous, qui sont là toutes les nuits pour mater du basket. Une dose de fraîcheur, d’insolence et presque d’insouciance. Ja Morant, c’est tout ça, et ça file le sourire.

Écoutez il est 2h45 du matin j’ai Ja Morant sur un écran LaMelo Ball de l’autre, j’pense qu’on est pas très loin du paradis

Le scénario du match a permis à Taylor Jenkins de ménager sa star, qui n’a joué que 23 minutes. Avec tout l’impact qu’on lui connaît dans l’ensemble des secteurs du jeu. Un peu de constance physique de sa part (notamment vis-à-vis des blessures) pourrait véritablement lancer la saison des Grizzlies, à la recherche d’une nouvelle participation aux Playoffs après l’absence en 2023.