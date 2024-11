Elfrid Payton envoie 21 passes décisives contre Indiana, record cette saison en NBA !

Dans une rencontre marquée par le premier vrai coup de chaud de Tyrese Haliburton cette saison (34 points, 13 passes), le meneur des Pacers s’est fait voler la vedette sur le plan caviar. Côté Pelicans, Elfrid Payton a envoyé 14 points… et 21 passes décisives, le record cette saison en NBA.

Fallait la voir venir, cette performance. 14 points, 7 rebonds, 21 passes pour Elfrid Payton. Son record en carrière en matière d’assists, et le plus haut total dans un match NBA cette saison. Un petit signe positif dans un marécage de blessures, seulement trois matchs après son arrivée chez les Pelicans. Ne reste plus qu’à espérer qu’une fois les titulaires revenus de leurs pépins physiques, la bonne forme de Payton lui permette de continuer à alimenter ses potes de la même manière. Sans doute avec une intensité moindre, mais avec une efficacité semblable.

Elfrid Payton tonight

14 points

7 rebounds

20 assists (!!)

7-11 FG

all in only 30 minutes

pic.twitter.com/GpENm5yqWD

— Teg🚨 (@IQfor3) November 26, 2024