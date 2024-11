Défaite des Hornets, mais nouvel épisode du show LaMelo Ball. 44 points à 17/30 au tir, avec 9 rebonds et 7 passes (mais aussi 7 pertes de balle) pour la star de Charlotte. Dans un style toujours aussi unique, qui mérite bien qu’on lui accorde quelques highlights.

Quel spectacle. Des actions encore jamais vues auparavant, un style inimitable, qui, si on était mauvaise langue, se prolongerait même jusqu’avec la défaite au bout des 48 minutes, la spéciale de son équipe depuis plusieurs années maintenant. Mais on choisit d’être positif et d’apprécier la performance avec les oeillères, manière de sublimer le match proposé par le joueur. Faudrait maintenant que cela se fasse dans les victoires. Ouais, c’est bête d’envoyer 94 points en deux rencontres sans en remporter aucune. Allez, vidéo.

LaMelo Ball had himself another night!

🔥 44 PTS (94 in his last 2 games)

🔥 9 REB

🔥 7 AST pic.twitter.com/g3RDHhXiZI

— NBA (@NBA) November 26, 2024