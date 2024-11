Les Celtics écrasent les Clippers pour le retour de Kristaps Porzingis (126-94)

Soir de match mais surtout soir de retour à Boston. Kristaps Porzingis a effectué son début de saison NBA après avoir manqué le premier mois de régulière. Opéré du pied il y a cinq mois, le pivot a contribué comme il se devait à la festoyade avec 16 points dans une victoire écrasante contre les Clippers.

Les Celtics étaient déjà très flippants. Avec Kristaps Porzingis de retour au jeu, il serait presque de bon usage que de s’en remettre à la bonté divine pour espérer les vaincre. Et pourtant, les Clippers sont loin d’être des rigolos en terme de basket sur ce début de saison. M’enfin, les coéquipiers du Letton l’ont quand même mis au coeur du jeu volontairement (refusant parfois des tirs faciles pour lui donner l’opportunité d’avoir des duels) et n’ont même pas senti le souffle de Los Angeles leur effleurer la nuque durant la rencontre.

Didn’t take long for Porzingis to get on the scoreboard 🔥

Avance de 29 points à la pause avec une efficacité désormais coutumière, un jeu absolument terrible à contrer du fait de sa fluidité dans le mouvement collectif. Hormis Ivica Zubac et James Harden, l’ensemble de l’effectif de Tyronn Lue subit la dure loi de la défense acharnée de Boston. Et quand les remplaçants des Celtics viennent s’en mêler, qu’on se dit qu’on pourrait peut-être trouver quelques tirs, c’est Payton Pritchard qui rentre. Le pitbull le plus énervé de Nouvelle Angleterre, que voulez-vous faire..?

Ce que l’on retient de ce match, au-delà d’un score qui nous a très vite fait comprendre qu’on n’aurait pas de money time ni même de suspense tout court ? Que, mince, Kristaps Porzingis était la pièce manquante. The cerise on the gâteau d’un jeu déjà bien trop compliqué à contrer pour de nombreuses équipes. Le pivot termine avec 16 points à 6/12 au tir, 6 rebonds, 2 passes et 1 interception en 23 minutes, un total qu’on pourrait qualifier de “maigre” s’il n’était pas suivi des images, montrant toute l’efficacité de son retour dans la fixation qu’il apporte.

Un Kristaps dans la peinture, c’est autant d’espaces qui s’ouvrent pour des coéquipiers profitant de l’attention portée au pivot par la défense adverse. Un Kristaps qui s’écarte, c’est une galère pour son défenseur et des autoroutes vers le cercle pour les copains. Cet article se terminera donc sur le même constat qu’au début, résumant parfaitement le sentiment dégagé par ce groupe au complet. Flippant.