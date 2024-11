Comme chaque lundi, la NBA vient de dévoiler les joueurs de la semaine. Sont récompensés après leurs grosses perfs des derniers jours : Giannis Antetokounmpo et Harrison Barnes (oui oui !).

Au vu de ses performances récentes et de la bonne forme des Bucks, on savait que le Greek Freak allait repartir avec le titre de meilleur joueur à l’Est. Parce que c’est ce qui arrive aux mecs comme Giannis Antetokounmpo qui tournent en 32 points, 11 rebonds et 7 passes, avec un bilan collectif de 4 victoires en 4 matchs.

Par contre, Harrison Barnes à l’Ouest, fallait l’annoncer !

Alors que les Spurs sont restés invaincus la semaine dernière (3 victoires en 3 matchs) malgré un Victor Wembanyama absent à deux reprises, Barnes a step-up en bon vétéran pour guider les Texans : plus de 22 points de moyenne, quasiment 9 rebonds, le tout à 62% au tir dont 60% à 3-points ! Une production hyper solide, qui a permis à San Antonio de taper notamment Oklahoma City et Golden State ! Pour la petite histoire, sachez que c’est la première fois dans sa carrière qu’Harrison Barnes remporte le titre de joueur de la semaine.

Ils ont aussi reçu des votes :

Ouest : Anthony Davis et LeBron James (LAL), Shai Gilgeous-Alexander (OKC), James Harden et Ivica Zubac (LAC), Kyrie Irving (DAL) et Andrew Wiggins (GSW)

Est : LaMelo Ball et Brandon Miller (CHA), Jaylen Brown et Jayson Tatum (BOS), Jimmy Butler (MIA), Ty Jerome (CLE), Jakob Poeltl (TOR) et Franz Wagner (ORL)

