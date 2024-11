Pas touche aux arbitres en NBA ! Lors de la fin de match opposant Houston à Portland ce week-end, Fred VanVleet a pété un plomb face aux officiels et vient d’être sanctionné par la Ligue.

N’obtenant pas la faute qu’il recherchait dans le money-time face aux Blazers, puis sanctionné d’une faute offensive qui a définitivement condamné les Rockets, Fred VanVleet n’a pas hésité à pointer du doigt chacun des trois arbitres tout en leur envoyant des mots doux en pleine figure.

Sans surprise, la NBA n’a pas apprécié et a sanctionné le meneur des Rockets d’une amende de 50 000 dollars.

This was WILD. Fred VanVleet had smoke for ALL 3 REFS 😭

1. “You suck”

2. “You fucking suck”

3. “And you suck b*tch ass n*gga. Hey you a b*tch. You a b*tch” https://t.co/A9PAZVwQ2d pic.twitter.com/JLhkCZeUdA

— Hater Report (@HaterReport_) November 24, 2024

Amende logique donc, et on se demandait même si Fred VanVleet n’allait pas écoper d’une petite suspension, lui qui a donné l’impression de pointer le doigt directement dans le visage d’un arbitre avant de quitter le parquet. Ses excuses après le match ont probablement joué en sa faveur, tout comme l’erreur d’arbitrage sur la première action où FVV aurait dû obtenir une faute.

Finalement, ce n’est que le portefeuille du joueur qui est touché, et VanVleet sera bien sur le parquet pour le prochain match des Fusées face à Minnesota demain soir.

Source texte : NBA