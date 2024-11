Highlights : le gros triple-double de Giannis Antetokounmpo face aux Pacers

Giannis Antetokounmpo porte les Bucks depuis le début de saison. Une fois n’est pas coutume, le Greek Freak a mis Milwaukee sur son dos et écrasé les Pacers. 37 points, 10 rebonds, 11 passes à 14/21 au tir. Indiana n’a rien pu faire.

Content pour ceux qui ont choisi Giannis Antetokounmpo en TTFL et placé leur x2 dessus. Oui, le rédacteur de lignes écrit le point serré car il a choisi Zach LaVine et que sa conscience professionnelle ne lui permet pas de dire de mauvaises choses de lui sous l’effet de la tristesse et de la colère. Sans rancune, mais revenons-en au sujet.

Une nouvelle soirée de destruction massive, cette fois avec les Pacers pour victime. Giannis Antetokounmpo est l’élément le plus central pour la réussite de son équipe en NBA actuellement. Au-delà de Stephen Curry, assurément. S’il n’est plus là, c’est totalement différent. Mais bon, il est en forme et en tenue, alors on y pensera plus tard si ça arrive, ce que l’on ne souhaite absolument pas. Voyons plutôt les highlights.