Jared McCain est spécial : 30 points pour le rookie des Sixers face aux Nets !

Jared McCain est spécial. Cette nuit, face aux Nets, le rookie des Sixers s’est une nouvelle fois distingué par une performance de très haut niveau, alignant 30 points à 11/20 au tir. Polyvalence offensive, confiance au beau fixe : s’il n’y a que peu de raisons de sourire à Philadelphie cette saison, le jeunot en est assurément une.

Nous l’avons placé – très logiquement – en première position de notre premier classement maison concernant la course au trophée de Rookie de l’Année. Bien lui en fasse, il continue son chemin (son autoroute) vers le trophée de meilleur jeune de la saison. Face aux Nets, Jared McCain a de nouveau proposé une grande performance individuelle, cruciale pour la réussite collective. 30 points (11/20 au tir dont 6/11 du parking), 6 rebonds, 3 passes, 2 interceptions en 39 minutes de jeu. Efficace dans tout ce qu’il entreprend. Pas mal de record viennent d’ailleurs récompenser son début de saison fantastique.

Les 7 derniers matchs de Jared McCain :

27 points

23 points

34 points

29 points

20 points

20 points

30 points ce soir

Leader incontestable de la course au rookie de l’année, LE rayon de soleil des Sixers cette saison.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 23, 2024

McCain est en effet devenu le joueur avec le plus de 3-points primés lors de ses cinq premières titularisations en carrière. Oui, on convient qu’il faut chercher un peu le chiffre. On appuie aussi sur le fait qu’elle requiert une confiance monstrueuse. Ce que le rookie possède en plus d’un talent indéniable.

Autres statistiques marrantes ? Avec 26 points de moyenne en tant que titulaire, McCain est pour l’instant le rookie le plus solide depuis un certain Michael Jordan. On pourrait aussi citer le fait qu’avec déjà 7 rencontres à plus de 20 points, il n’est pas loin d’égaler le reste de sa cuvée, qui en compte 10 au total. Indécent, et surtout révélateur de ses compétences, qui sont – pour le moment – l’une des seules raisons de sourire lorsqu’on est un fan des Sixers.