Les Sixers se rassurent face à Brooklyn, Jared McCain est magique ! (113-98)

Sans Joel Embiid, annoncé absent peu avant la rencontre, les Sixers ont triomphé face à Brooklyn grâce à un duo Tyrese Maxey – Jared McCain de gala. Le rookie n’en finit plus d’impressionner, et permet à Philadelphie de goûter à nouveau à la victoire après une série de cinq défaites.

On parle seulement de la troisième victoire des Sixers cette saison. Un succès qui, à défaut de faire énormément de bien, permet sans doute de soulager une franchise dont on parle en négatif depuis plusieurs jours à cause d’une réunion de vestiaire ayant été rendue publique.

Cette nuit, face aux Nets d’un Cam Johnson très adroit (37 points, 9/13 du parking), les Sixers n’ont pas tremblé et mené la majeure partie de la rencontre. et malgré la reprise du lead par Brooklyn en début de 3e quart-temps, le groupe de Nick Nurse s’est montré solidaire derrière son duo d’arrières magiques, Tyrese Maxey – Jared McCain.

Le rookie n’en finit plus d’étonner, de dépasser les attentes. Ceux qui pensaient que sa semaine écoulée n’était qu’une sorte de bulle dans un ensemble beaucoup plus long et potentiellement accidenté ? Faudra pour l’instant aller se rhabiller, car la facilité du joueur dans l’ensemble de son jeu est proprement délirante. Qu’il s’agisse de catch and shoot, de finition en force proche du cercle, de déplacements sans ballon… il est très propre partout. McCain termine à 30 points (11/20 au tir dont 6/11 du parking), 6 rebonds, 3 passes, 2 interceptions en 39 minutes de jeu. Trop fort, rien d’autre à ajouter.

« C’est moi le rookie de l’année !! » – Jared McCain pic.twitter.com/oiFvX13tSJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 23, 2024

Français de la soirée à Philadelphie, Guerschon Yabusele s’est trouvé en difficulté avec son adresse. Il termine toutefois en double-double avec 10 points à 4/12 au tir, 11 rebonds, 3 passes, 1 contre, 1 interception.

Sans Joel Embiid, listé comme officiellement absent quelques minutes avant le début du match (désolé pour les x2 en TTFL, on est GRAVE pas ensemble), les Sixers se rassurent donc un peu. Pas de quoi effacer l’entièreté des doutes liés à ce début de saison désastreux marqué par les blessures, mais de quoi se prouver à soi-même que gagner n’est pas une anomalie. Il faut désormais continuer.