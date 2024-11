Nouveau coach des Lakers cette saison, J.J. Redick découvre la frustration accompagnant les défaites. Après celle contre Orlando la nuit dernière, il a expliqué sa manière de digérer les revers, surtout quand ils sont difficiles à avaler.

Les Lakers menaient de quatre points à 27 secondes de la fin contre Orlando. LeBron James et Anthony Davis avaient la possibilité de tuer le match mais ont vendangé sur la ligne des lancers-francs. Juste derrière, Franz Wagner a enfilé son costume de bourreau en marquant d’abord un lay-up et puis surtout un énorme tir primé à trois secondes de la fin. 119-118 Orlando, game over.

Le scénario était cruel pour les Lakers et on imagine que J.J. Redick n’a pas bien dormi lors de la nuit qui a suivi. En fait, il n’a probablement pas dormi du tout.

“Après une défaite ? Je vais dans un endroit très sombre, littéralement. C’est au sous-sol, j’éteins les lumières, et je remate le match. C’est ma thérapie.”

J.J. Redick ne s’en cache pas. C’est un “psychopathe” du basket, qui analyse chaque détail du jeu avec une obsession presque maladive. On le remarque en conférence de presse, en particulier après les défaites.

Redick n’est sûrement pas le seul coach à agir de la sorte, tous les entraîneurs NBA étant forcément obsédés par le jeu pratiqué au sein de leur équipe. Néanmoins, en tant que coach rookie, J.J. doit probablement encore apprendre à mieux gérer les montagnes russes émotionnelles, les hauts et les bas, qui accompagnent forcément une saison régulière de 82 matchs.

