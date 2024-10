WTF : quand J.J. Redick fait de l’analyse vidéo.. à la station service

Il n’y a pas de mauvais endroit pour regarder du basket et J.J. Redick l’a prouvé ces derniers jours. Le coach des Lakers a été surpris en train de regarder des séquences de match.. à une station service !

C’est une histoire assez originale qui nous arrive de L.A et elle nous vient de Baron Davis. L’ancien meneur a partagé sur les réseaux qu’il avait rencontré J.J. Redick à une station de nettoyage de voiture et que ce dernier était en train d’analyser des séquences vidéo. De quoi faire rigoler mais aussi impressionner le double All-Star retraité.

Just ran into @jj_redick at the Car Wash. he had the Laptop watching film!!!! Players coach!!! Lakers in great hands !! #dedication

— Baron Davis (@BaronDavis) October 26, 2024

Forcément, l’info est vite arrivée à l’oreille des médias et ceux-ci ont questionné le coach des Lakers durant le week-end. Si Redick a confirmé qu’il était bien en train d’analyser des vidéos de match, il a rejeté toute idée de normalité sur le fait de le faire au beau milieu d’un lieu public. En fait, le coach accompagnait ses enfants à leur match et bosser depuis une station service a un peu été décidé sur le coup. Des propos rapportés par ESPN.

“C’est la conséquence du back-to-back. [les Lakers ont joué face aux Suns vendredi puis les Kings samedi, ndlr] En fait, j’ai passé la nuit dernière et la matinée à faire le point sur le match d’hier soir et à me projeter un peu sur la journée d’aujourd’hui.”

« C’est une utilisation très efficace du temps. Je regarde beaucoup de films, mais ce n’est pas normal, non. Merci, Baron ».

Les fans des Lakers ne pourront qu’apprécier cette anecdote, qui montre à quel point le nouvel entraineur des Purple and Gold est concentré sur sa mission. Après trois rencontres, les Lakers sont toujours invaincus, c’est le meilleur début de saison de la part de la franchise depuis la saison 2010-2011. Sauf qu’à l’époque, on parlait de Phil Jackson et du double champion en titre. C’est dire si la hype est grande dans la Cité des Anges après les débuts de J.J. Redick sur le banc.

Source texte : ESPN