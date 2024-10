Jimmy Butler ne dispose “que” d’une Player Option l’année prochaine et pourrait donc devenir agent-libre en juillet 2025. Suffisant pour faire naître les rumeurs et cette fois, elles l’envoient du côté des Houston Rockets. La franchise texane souhaiterait faire de l’ailier, le vétéran du groupe.

L’année dernière, les Philadelphia Sixers semblaient être les favoris pour accueillir Jimmy Butler en cas de départ de l’ailier. Sauf que la franchise a déjà fait venir un All-Star à ce poste cet été en la personne de Paul George et une arrivée du joueur du Miami Heat semble désormais impossible à mettre en place sur le plan financier.

Désormais, selon Marc Stein, ce sont les Houston Rockets qu’il faut surveiller. Jimmy Butler a grandi à Tomball dans le Texas ; une ville qui se trouve à moins de 50 kilomètres de la nouvelle municipalité de Reed Sheppard. Surtout, le roi du Media Day sembla avoir le profil parfait pour faire passer un cap à ce groupe de jeunes.

The Houston Rockets are a team to keep an eye on if Jimmy Butler becomes available, per @TheSteinLine

“The Rockets are also increasingly mentioned by monitoring rivals as a team to watch should Miami ever reach a point that it chooses to explore its trade options with Jimmy… pic.twitter.com/XaAyqDyzC5

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 27, 2024

Le joueur de 35 ans a de l’expérience, une mentalité de travailleur et une détermination qui pourrait inspirer les nouveaux cadres de la franchise. Alors si la franchise floridienne venait à essayer de le transférer pour ne pas le perdre contre rien à l’été, les fusées pourraient rapidement se positionner.

Au niveau des sous, un tel transfert n’est pas évident à mettre en place puisque les extensions de Jalen Green et d’Alperen Sengun commenceront l’année prochaine, mais les fins de contrats de Fred Van Vleet et Steven Adams pourraient tout de même dégager de la place dans le Salary Cap.

Il n’empêche que Jimmy Butler et le Miami Heat semblent extrêmement liés et que, malgré toutes les sorties de l’été, notamment de Pat Riley, la plus grande probabilité, pour le moment, est de le voir rester en Floride.

Source texte : Marc Stein