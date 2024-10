Celtics et Lakers en 3-0, une première depuis 1987 !

Celtics et Lakers font forte impression sur ce début de saison 2024-2025. Les deux franchises présentent un bilan de 3-0 et sont toujours invaincues, une situation pas si fréquente dans leur histoire récente. Est-ce déjà arrivé au cours de leur longue rivalité ? On vous raconte ça ci-dessous.

Voir les Celtics et les Lakers trônaient en haut du classement NBA nous rendrait presque nostalgiques. Avec un bilan de 3-0 sur ce début de saison, les deux équipes font honneur à leurs passés glorieux. Du côté de Boston, ce n’est pas forcément une surprise puisqu’on parle du champion sortant et favori pour le prochain titre NBA. Chez les Lakers, c’est un poil plus surprenant et cette entame réussie porte la marque d’Anthony Davis mais aussi de J.J. Redick, nouvellement nommé sur le banc angelino.

Lakers et Celtics qui dominent leur conférence, ça n’a pas grand chose de nouveau pour des passionnés de NBA mais les voir débuter si bien tous les deux n’est pas forcément quelque chose de fréquent, du moins récemment.

Petite question : quand est-ce que Boston et L.A. ont commencé une saison en 3-0 la dernière fois ? Période autour de la bulle d’Orlando avec de forts effectifs des deux côtés ? Non. Fin des années 2000, début 2010 où ils luttaient pour le titre avec le Big 3 contre Kobe et Gasol ? Non plus. En fait, il faut carrément remonter au début de la saison 1987-1988, soit il y a 37 ans !

On tombe en plein âge d’or pour les deux équipes, avec Larry Bird et Magic Johnson qui se tirent la bourre des deux côtés du pays, au milieu d’une rivalité ravivée qui embrase les fans. Pour les superstitieux, on vous dira que Boston avait alors poussé sa série d’invincibilité jusqu’à 6 matchs alors que les Lakers étaient tombés seulement à 8-0.

S’agissant du titre, c’étaient les Lakers qui avaient décroché le Graal en 1988, après une série très disputée face aux Detroit Pistons (qui avaient battu Boston au tour précédent). Sauf qu’à l’époque, c’étaient les.. Lakers qui étaient les champions en titre. Un indice plutôt favorable aux Celtics de 2024 si on reste sur la même logique.

Source texte : Basketball Reference